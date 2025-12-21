Inesperado periodista de Teletica estuvo en la ‘Misión Chinamo’: vea de quién se trató

Un periodista de Telenoticias sorprendió por la noche del sábado 20 de diciembre al aparecer en la Misión Chinamo, segmento en el que se enfrentó a varios retos peculiares y demostró un lado poco conocido de su personalidad.

Se trata de Yiren Altamirano, reconocido por su labor en la cobertura de sucesos en Telenoticias, que en esta ocasión evidenció su talento como imitador en El Chinamo.

El comunicador ingresó al escenario bailando y, para su sorpresa, descubrió que debía cumplir una serie de misiones que incluían tomarse un selfie con unos gemelos, una botarga de Bob Esponja, un gato gris y comiendo un gallo de chorizo.

Altamirano inició su aventura con la foto del gallo de chorizo, desplazándose hasta Paso Ancho, donde completó con éxito esa primera misión. Luego se dirigió a la casa de los gemelos JuanPa y JuanCa, quienes anteriormente participaron en otros segmentos de El Chinamo. Los hermanos, vestidos con la camiseta de la Liga mientras veían la final, accedieron gustosos a la foto, pese a que el periodista confesó ser saprissista.

Posteriormente, la periodista Gabriela Jiménez, quien acompañó a Yiren en la Misión Chinamo, lo presentó con Lucy, una niña que tenía un gato gris. Aunque el felino se escapó en varias ocasiones, finalmente el comunicador logró tomarse la esperada fotografía.

La misión continuó con las botargas de Bob Esponja y Patricio, con quienes Altamirano completó sus últimos desafíos con entusiasmo.

Tras superar exitosamente todas las pruebas, la producción de El Chinamo le otorgó un premio de ¢250.000, cerrando así una participación divertida e inesperada.