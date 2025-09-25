Viva

Indignación por video de Seguridad Nacional de EE. UU. que muestra a migrantes como cartas de ‘Pokémon’

Un polémico video del Departamento usó a ‘Pokémon’ para representar a migrantes arrestados. La publicación ya contabiliza 71 millones de reproducciones

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA y Fiorella Montoya
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos mostró a los migrantes como una carta que mostraba el nombre, país de origen, delito y sentencia de migrantes arrestados.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos mostró a los migrantes como una carta que indicaba su nombre, país de origen, delito y sentencia. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.Pokémon
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.