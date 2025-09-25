Indignación por video de Seguridad Nacional de EE. UU. que muestra a migrantes como cartas de ‘Pokémon’

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos mostró a los migrantes como una carta que indicaba su nombre, país de origen, delito y sentencia.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) divulgó en su cuenta de X un video que desató una fuerte polémica y provocó indignación entre los usuarios de la red social.

La grabación, presentada como una parodia, utilizó el eslogan “Atrápalos a todos” de la popular serie japonesa Pokémon para relacionarlo con las redadas realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En el video se observan diferentes capturas acompañadas de la canción Pokémon Theme, de la saga creada por Satoshi Tajiri en la década de 1990, cuya letra incluye la frase “Hay que atraparlos a todos”.

Para los internautas resultó ofensivo, pues los migrantes indocumentados fueron representados como cartas de Pokémon. En cada una aparecían los nombres de las personas, su país de origen, el delito por el que fueron condenados y la pena impuesta por las autoridades judiciales.

Un ejemplo fue el de Lorenzo Menéndez González, junto a la bandera de Cuba. Su ficha señalaba que fue condenado en Austin, Texas, por homicidio y sentenciado a 25 años de prisión.

Otro caso fue el de Moisés López Xepeda, identificado con la bandera de México. Según el DHS, recibió una pena de 12 años de cárcel por homicidio imprudente con vehículo en el condado de Rockwall, Texas.

De la misma forma fueron representados otros migrantes detenidos. Además, se compartió un GIF de Pikachu y otros personajes de Pokémon celebrando las capturas.

Tras la publicación, miles de cibernautas expresaron su indignación y pidieron a Nintendo que demandara a la institución federal por el uso de la canción y las imágenes sin autorización, pues el video ya tiene 71 millones de reproducciones y fue publicado el pasado 22 de setiembre.

“¡Necesitamos canalizar toda la energía del mundo hacia Nintendo América y Pokémon para demandar al Departamento de Seguridad Nacional por representación visual no autorizada!”, señaló un comentario.

Otro reclamo de los seguidores de la serie fue: “Por favor, díganme que mis impuestos no van a parar a diseñadores gráficos para hacer propaganda del ICE con temática de Pokémon”.

A pesar de la polémica generada, hasta ahora el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido ningún comentario oficial.