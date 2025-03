‘In the Heights’: musical de Broadway llega a Costa Rica con talento tico en el escenario

En el musical 'In the Heights', María José Arriaga Nieto interpreta a Vanessa y Francisco Rodríguez Angulo a Usnavi.

Conquistó Broadway y ahora lo hará en uno de los escenarios más importantes de Costa Rica. El afamado musical In the Heights: En el barrio, original de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes, se presentará en el teatro Melico Salazar, en San José. Este montaje es producido por Luciérnaga Producciones, que celebra su décimo aniversario con esta puesta en escena.

In the Heights es una celebración de la cultura latinoamericana y, desde su estreno, ha conquistado los escenarios más importantes de Estados Unidos. La obra no solo lleva a las tablas la historia de nuestra cultura, sino también la realidad de muchos inmigrantes en suelo estadounidense. Además, la música de nuestras raíces brilla gracias a la combinación de ritmos urbanos como el Hip-hop con otros géneros más latinos, como la salsa y el merengue.

Su debut en Broadway en 2008 marcó un punto de inflexión en el teatro musical en Estados Unidos. Ahora, Costa Rica tendrá la oportunidad de vivir esta experiencia de cerca gracias al trabajo de numerosos artistas nacionales, quienes participan en la producción, la actuación, el canto y el baile.

La historia sigue a Usnavi, un joven de origen dominicano que es dueño de una pulpería en el vecindario Washington Heights, en Nueva York. Sueña con regresar a su país natal mientras enfrenta los desafíos que su comunidad latina vive en Estados Unidos. Dificultades económicas, sociales y educativas se abordan en el musical con un tratamiento claro, respetuoso y, sobre todo, empático.

Considerado un referente cultural para varias generaciones, el montaje ha sido galardonado con importantes premios, entre ellos el prestigioso Tony a mejor musical, mejor dirección, mejor coreografía y mejor orquestación. También obtuvo un Grammy a mejor álbum musical y fue finalista del Premio Pulitzer de drama en 2009.

In the Heights versión Costa Rica

La producción costarricense de In the Heights llega como parte de la celebración del décimo aniversario de Luciérnaga Producciones, compañía responsable de exitosos montajes en el país como Jesucristo Superestrella, Chicago, West Side Story y Querido Evan.

“Luciérnaga Producciones reafirma su compromiso con el teatro musical de calidad al producir en Costa Rica esta obra icónica. Con una propuesta renovada, adaptaciones, coreografías deslumbrantes y una escenografía que transporta al corazón de Washington Heights, este montaje promete marcar un antes y un después en la escena teatral nacional”, afirmó la productora en un comunicado de prensa.

Por su parte, Adrián Castro Baeza, director de la puesta en escena, comentó: “Este montaje es un sueño hecho realidad para nosotros. In the Heights es mucho más que un musical; es una celebración de nuestra cultura, de nuestras raíces y del talento nacional”.

El cantante Jeff On, conocido por su paso en 'Nace una estrella' de Teletica, debutará en el teatro musical con la obra 'In the Heights'. (Cortesía Luciérnaga Producciones)

El director agregó que cada canción, coreografía y personaje representa una historia con la que el público costarricense se podrá identificar.

El elenco está conformado por 25 actores, cantantes y bailarines. Los papeles principales recaen en María José Arriaga Nieto (Vanessa), Tamara Mora Oliva (Carla), Francisco Rodríguez Angulo (Usnavi) y Silvia Baltodano Esquivel (Nina).

Destaca también la participación del cantante venezolano Jeff On, quien brilló en Nace una estrella y ahora interpretará al piragüero (vendedor de copos). Para él, este montaje representa su debut en el teatro musical, una experiencia que lo emociona profundamente, pues se siente identificado con la historia debido a su condición de inmigrante.

“A uno le tocó salir de su país, entonces el musical me toca particularmente todas las fibras porque tiene que ver con mi realidad, como persona que sale a otro país a pulsearla. Como en el caso del piragüero, cuando llegué a Costa Rica vendí arepas, tequeños y golfeados”, compartió el artista.

El montaje contará con la participación de una orquesta conformada por 12 músicos.

El musical 'In the Heights', de Broadway y obra de Lin-Manuel Miranda, ganó varios premios Tony, un Grammy y además fue finalista de los Pulitzer. (Cortesía Luciérnaga Producciones)

Detalles de In the Heights en el Melico Salazar

El musical In the Heights se presentará en el teatro Melico Salazar con varias funciones en abril. Las fechas y horarios son los siguientes:

Sábado 5: 2 p. m. y 7 p. m.

Domingo 6: 5 p. m.

Miércoles 9: 7 p. m.

Jueves 10: 7 p. m.

Viernes 11: 7 p. m.

Sábado 12: 2 p. m. y 7 p. m.

Domingo 13: 5 p. m.

Las entradas están a la venta en el sitio www.specialticket.net. Los precios oscilan entre ¢19.000 y ¢45.000, según la localidad. Además, los miércoles se podrán adquirir dos boletos por el precio de uno.

