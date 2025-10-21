Viva

Impactante exposición muestra más de 250 piezas anatómicas y partes de cuerpos humanos 100% reales

‘Yo Humano, All Bodies’ está en exhibición en la Galería Nacional, en el Museo de los Niños

Por Jessica Rojas Ch.
Yo Humano, All Bodies Galería Nacional Museo de los Niños
La exposición 'Yo Humano, All Bodies' presenta órganos y estructuras sanas, así como también tejidos y partes afectadas por distintas patologías. (Cortesía)







Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

