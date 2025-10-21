Impactante exposición muestra más de 250 piezas anatómicas y partes de cuerpos humanos 100% reales

La exposición 'Yo Humano, All Bodies' presenta órganos y estructuras sanas, así como también tejidos y partes afectadas por distintas patologías.

Una exposición con más de 250 piezas anatómicas y partes de cuerpos humanos 100% reales, está disponible en la Galería Nacional, del Museo de los Niños, en San José. Se trata de Yo Humano, All Bodies que pretende promover una reflexión en niños y adultos sobre el cuidado de nuestro cuerpo.

La exhibición presenta estructuras anatómicas y cuerpos humanos reales que fueron sometidos a la técnica de conservación cadavérica de plastinación, que sin químicos dañinos, los preserva de manera segura para fines científicos y culturales.

“Cada pieza exhibida cuenta una historia única: enseña cómo funciona nuestro cuerpo, cómo se enferma y de qué manera nuestras decisiones influyen directamente en nuestra salud. En este recorrido será posible observar órganos y estructuras sanas, así como también tejidos y partes afectadas por distintas patologías”, explicó la Galería Nacional y la Universidad Santa Paula, encargados del montaje en un comunicado de prensa.

LEA MÁS: Museo de los Niños: 20 años de vivir la ilusión en un castillo

Horarios y precios para ver la exposición Yo Humano, All Bodies

La exhibición Yo Humano, All Bodies está abierta al público hasta el 28 de noviembre.

El horario es de martes a domingo de 9 a. m. a 5 p. m. Las entradas valen ¢3.000 (niños y adultos). También se puede adquirir en un combo que incluye entrada a la exhibición más entrada a salas del Museo de los Niños, por ¢5.000 (niños y adultos).

Los boletos están a la venta en la página boleteria.museocr.org o en la boletería física del Museo de los Niños.

En la exposición 'Yo Humano, All Bodies' se pueden observar partes reales del cuerpo humano que fueron sometidas a la técnica de conservación cadavérica de plastinación. (Cortesía)

De acuerdo con los organizadores, la experiencia también está dirigida a grupos escolares, colegiales o estudiantes. La reservación de grupos la pueden realizar a través del correo: reservaciones@museocr.org.

“Queremos que los visitantes comprendan que el cuerpo humano es una obra única que debemos valorar y cuidar. Esta muestra es una experiencia educativa que conecta a cada persona con la importancia de la prevención y del respeto hacia sí mismos”, manifestaron los organizadores de la Universidad Santa Paula .