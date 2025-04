Imelda Garza, nuera de Maribel Guardia, toma sorpresiva posición sobre la actriz: ‘No es justo vivir con miedo’

Aunque el conflicto legal por la custodia del pequeño José Julián, nieto de Maribel Guardia , parecía haberse calmado, en las últimas semanas volvió a intensificarse. Tanto Maribel como Imelda Garza, madre del menor, afirmaron haber recibido amenazas mediante mensajes de texto.

El caso surgió a inicios de abril, cuando la actriz costarricense señaló a su nuera y a la familia de esta como presuntas responsables de los mensajes intimidantes. Maribel aseguró vivir con miedo. Imelda también denunció haber recibido mensajes amenazantes e insinuó en redes sociales que Guardia podría estar detrás.

Durante una misa especial organizada para conmemorar el segundo aniversario luctuoso de Julián Figueroa , evento al que Maribel no asistió, Imelda abordó el tema por primera vez ante los medios.

Maribel Guardia e Imelda Garza afirmaron recibir amenazas por mensajes de texto en medio del conflicto legal por la custodia de José Julián. (Archivo/Archivo)

De forma inesperada, pidió respeto hacia la abuela de su hijo y negó que las amenazas provinieran de alguien cercano a ella.

“No han sido de parte de nadie de mi familia. Pido mucho respeto, es la abuela de mi hijo al final del día y yo no estoy de acuerdo con que nadie amenace a nadie. Eso no me gusta en lo absoluto”, declaró.

Recordó que el conflicto legal comenzó cuando Maribel la acusó de negligencia en el cuidado del menor. Aclaró que esa acusación no justifica que reciba amenazas. Según dijo, ya identificó a la responsable.

“Las amenazas que yo he recibido no puedo asegurarles que vienen de esa parte (Maribel Guardia). Sí sé cómo se llama la persona que las envía. No solamente me las mandan a mí, también a una amiga y a su mamá”, explicó.

Imelda también reflexionó sobre la facilidad con la que alguien puede amedrentar desde el anonimato. Aseguró que enfrentar esa situación ha sido muy duro: “No es justo vivir con miedo. Yo sentí mucho terror al principio de todo esto”.