Maribel Guardia vs. Imelda Garza: Tía del niño en disputa teme que lo vean ‘como un banco’

Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastian, lamentó la situación de su sobrino José Julián. Dijo que, tras la muerte de su padre, le duele que su madre, Imelda Garza Tuñón, lo use “como moneda de cambio ” . Esto ocurrió después de que circulara información falsa sobre Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia.

Según Marcelia, la versión indica que Marco Chacón es heredero de Joan Sebastian, lo cual desmintió. Aseguró que se trata de una estrategia de Imelda Garza para desviar la atención tras recuperar la custodia de su hijo.

Marcelia Figueroa defiende a Marco Chacón

La hija del cantante expresó su apoyo a Maribel Guardia, quien denunció a Imelda Garza por violencia familiar y la acusó de descuidar a José Julián debido a problemas de adicción.

Marcelia también defendió a Marco Chacón de las versiones que lo señalan como heredero de Joan Sebastian. Afirmó que su hermano Julián Figueroa lo consideraba como un padre, pero que es falso que esté en el testamento.

“Hay un juicio testamentario en México y otro en Estados Unidos. Marco solo aparece como albacea de mi hermano, pero no como heredero”, explicó.

Marcelia Figueroa acusó a Imelda Garza de usar a su hijo José Julián como "moneda de cambio" por una herencia. (Foto: Instagram Marcelia Figueroa/Foto: Instagram Marcelia Figueroa)

Dijo desconocer quién respalda legalmente a Imelda, pero condenó la manera en que ingresaron a la casa de Maribel Guardia para llevarse a José Julián.

“Entraron por la fuerza con una orden, pero eran personas vestidas de civil y actuaron de forma agresiva. ¿Cómo no pensó en el daño que le causa a su hijo? Esto lo va a marcar”, lamentó.

Aseguró que detrás de Imelda hay personas apoyándola, aunque evitó dar nombres.

“Rompieron la puerta, les quitaron los teléfonos, fue horrible. No me atrevo a decir quiénes la respaldan, pero sin duda no está sola”, afirmó.

Acusaciones sobre la herencia de Joan Sebastian

Marcela insistió en que el verdadero interés detrás de esta disputa es la herencia de Joan Sebastian.

“No se trata del bienestar del niño, sino del dinero”, expresó.

“Me duele que vean a mi sobrino como un banco”, expresó en el programa Hoy, donde reconoció que su hermano José Julián sabía perfectamente “con quién estaba casado”, y por ello le dejó todo a su hijo y no a Imelda.

“Fue una relación tormentosa. Vivió y soportó muchas cosas (con Imelda). Entiendo el por qué quiso que todo fuera para su hijo, y eso es lo que queremos nosotros también”, afirmó.

Marcelia, quien inicia un proyecto de telenovela en Televisa, reiteró que Imelda Garza no está en condiciones de cuidar a José Julián.

“Tiene problemas de adicción y ha puesto en riesgo al niño en varias ocasiones”, concluyó.