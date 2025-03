Conocida de Imelda Garza respalda a Maribel Guardia y entrega fuerte testimonio a la fiscalía

Nagibe Abbud, conocida por su relación con Imelda Garza , ha hablado públicamente sobre la presunta adicción de la joven a las drogas. Afirmó que su testimonio no solo se ha difundido en medios, sino que también fue entregado a la Fiscalía y ya forma parte de la carpeta de investigación en el caso que involucra a la viuda de Julián Figueroa.

LEA MÁS: Maribel Guardia vs. Imelda Garza: Tía del niño en disputa teme que lo vean ‘como un banco’

Abbud fue de las primeras en respaldar las acusaciones de Maribel Guardia contra su nuera. Según su relato, cuando compartieron escenario en una agrupación de pop, observó cómo Garza ingería alcohol en exceso y presentaba una aparente dependencia a las drogas. Asegura que estas sustancias alteraban por completo su comportamiento.

Sus declaraciones generaron rechazo en la opinión pública. Muchos la señalaron por aprovechar la situación para obtener notoriedad, pues desde hace años ha intentado impulsar su carrera musical sin mayor éxito.

La cantante Nagibe Abbud declaró ante la Fiscalía sobre la supuesta dependencia de Imelda Garza (izquierda) a las drogas y el peligro que podría representar para su hijo, el nieto de Maribel Guardia (der). (Archivo/Archivo)

Pese a las críticas, Abbud ha reiterado que las críticas no le preocupan. Destacó que su testimonio busca el bienestar de José Julián, hijo de Imelda Garza, ya que considera que podría estar en riesgo si su madre mantiene su custodia.

El 11 de marzo, la cantante difundió un comunicado a nombre de su abogado, Saddam Castillejos Pacheco. En el documento, confirmó que su testimonio está en manos de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

LEA MÁS: ‘El niño está en peligro’, dice el abogado de Maribel Guardia sobre la custodia de José Julián

“En mi calidad de representante legal de la señorita Nagibe Abbud Chaparro, confirmo formalmente que todas las declaraciones realizadas por mi clienta se basan en un documento oficial. Dicho documento fue debidamente tramitado ante la Notaría 13 de Tlalnepantla, Estado de México”.

El abogado explicó que Abbud no puede revelar más detalles debido a restricciones legales. “Ratificamos la veracidad de los hechos expuestos. No obstante, debido a la naturaleza de la investigación en curso, no podemos hacer público el contenido del documento para evitar cualquier posible interferencia con el proceso legal”, concluyó.