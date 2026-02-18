Ignacio Santos y Rodolfo González tienen en común un tema muy importante que no involucra a Teletica

Rodolfo González fue nombrado como el sucesor de Ignacio Santos, luego de que el destacado periodista se retirara como director del noticiero de Teletica, tras 28 años de carrera en el canal.

González asume este nuevo puesto con una amplia trayectoria a sus espaldas y siendo ampliamente reconocido en la televisión tica, especialmente por dirigir y conducir el programa semanal 7 Días.

Entre sus perfiles, que no han dejado de ser distintos, no es un secreto que existen varias coincidencias. Ya no solo por su paso por Televisora de Costa Rica, sino también porque se conocieron en el extinto telenoticiero NC4, liderado por Santos en los años 90.

Ignacio Santos anunció así su salida de Telenoticias

Pero, de entre todos los aspectos en que coinciden, hay uno muy singular que no involucra a Teletica y ni siquiera al periodismo, aunque sí ha marcado el rumbo del ejercicio profesional de estos comunicadores.

Tanto Santos como González, además de ser periodistas, son abogados de profesión. Ignacio es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, que dejó de lado para dedicarse a los medios, y Rodolfo es licenciado de la carrera de la UCR.

Incluso, el nuevo director de Telenoticias es agremiado del Colegio de Abogados y forma parte de la Comisión de Gestores de Opinión, instancia que colabora activamente con el equipo de Comunicación, según detalló el ente.