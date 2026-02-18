Viva

Colegio de Abogados se refiere a Rodolfo González y su nombramiento como director de ‘Telenoticias’

El ente gremial enfatizó la confianza que le genera la llegada de González a este puesto

Por Juan Pablo Sanabria
Rodolfo González, periodista y director de 7 Días y a partir de este 17 de febrero de 2026 director de Telenoticias.
Rodolfo González fue nombrado como director de 'Telenoticias' el martes 17 de febrero. (Facebook)







