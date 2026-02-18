Colegio de Abogados se refiere a Rodolfo González y su nombramiento como director de ‘Telenoticias’

Rodolfo González fue nombrado como director de 'Telenoticias' el martes 17 de febrero.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica reaccionó al nombramiento del periodista Rodolfo González como nuevo director del noticiero de Teletica, tras el retiro de Ignacio Santos.

A través de un comunicado, el órgano gremial felicitó a González, quien es abogado colegiado y miembro de la Comisión de Gestores de Opinión. Esta comisión, explicó la institución, colabora activamente con el equipo de Comunicación del Colegio.

En la felicitación, el ente recalcó la confianza que tienen en el perfil profesional del comunicador y le externaron sus mejores deseos.

“Su trayectoria profesional, compromiso con la información responsable y conocimiento del entorno jurídico y social del país constituyen un valioso aporte para el ejercicio de esta nueva responsabilidad. Desde nuestra organización reconocemos este logro como un reflejo del talento y liderazgo que distinguen a nuestras personas colegiadas”, dicta el texto.

“Reiteramos nuestros mejores deseos de éxito en esta etapa profesional. Confiamos en que su gestión continuará fortaleciendo el periodismo serio, riguroso y comprometido con la sociedad costarricense”, concluye el mensaje.