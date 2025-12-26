Viva

Ignacio Santos protagonizó un error en ‘Telenoticias’ y pidió perdón a los televidentes

La pifia del presentador se dio durante la transmisión meridiana del noticiero de Teletica, este viernes 26 de diciembre

Por Fiorella Montoya
Ignacio Santos reconoció la equivocación en vivo y aclaró que se trataba de un viernes, no del inicio de semana. (Instagram)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección Viva. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

