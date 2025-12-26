Ignacio Santos protagonizó un error en ‘Telenoticias’ y pidió perdón a los televidentes

Ignacio Santos reconoció la equivocación en vivo y aclaró que se trataba de un viernes, no del inicio de semana.

La edición meridiana de Telenoticias inició con un pequeño tropiezo en el saludo inicial de Ignacio Santos. El director y presentador se equivocó al dar su tradicional bienvenida y, minutos después, ofreció una disculpa en vivo.

A las 12 p. m. de este viernes 26 de diciembre, el periodista expresó: “Gracias por acompañarnos en la edición meridiana y no solamente feliz día, sino que feliz semana que comenzamos hoy”. Tras esa frase, dio paso a sus compañeros ubicados en distintos puntos del país para iniciar el bloque informativo.

Poco después, Santos notó el error e interrumpió brevemente la dinámica habitual para aclarar la confusión.

“Estoy adelantando la semana, perdón. Es el último día de esta penúltima semana, estaba ya pensando que era lunes, disculpe. Estamos hoy de viernes, más bien les deseo feliz fin de semana, todavía nos quedan días de este 2025”, explicó durante la transmisión.

En otras ocasiones, Santos se ha salido del protocolo formal del noticiero, donde ha saludado u agradecido a compañeros durante la transmisión. Esta vez causó gracia con un error que demuestra que en la televisión en directo todo puede pasar.