Humorista Daniel Montoya impacta a sus seguidores con estas imágenes

El carismático humorista Daniel Montoya, quien participó en la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) de Teletica, sorprendió recientemente a sus seguidores con una serie de fotografías donde celebró el cierre de otra exitosa participación en las corridas de toros en Canal 7.

“Finalizamos una temporada más y no puedo estar más agradecido con Dios por cada oportunidad, gracias de corazón por dejarnos entrar a su hogar. ¡Nos vemos en el verano toreado, si Dios lo permite!“, escribió Montoya.

En las fotografías se le aprecia en distintos rincones de Pedregal, el punto de encuentro de las transmisiones taurinas de Teletica, donde junto a su equipo vivió intensamente cada jornada de trabajo.

Sin embargo, más allá de las felicitaciones por su labor frente a las cámaras, las imágenes también despertaron comentarios llenos de halago por su apariencia física. “Lo felicito, se ve superbien. No afloje”. “Demasiado guapo, mi admiración total”. “Lo veo mucho mejor”, fueron solo algunas de las muestras de cariño que inundaron sus redes sociales.

Desde su paso por MQB, Montoya ha experimentado una notable transformación. Confesó que los exigentes ensayos y el esfuerzo físico que implicó el programa le hicieron perder 14 kilos. Aunque sufrió varias lesiones durante esa etapa, aseguró que retomará el ciclismo, reafirmando así su compromiso con el bienestar y la actividad física.