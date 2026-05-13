Hija del fundador de Grupo Nakar revela causas que propiciaron muerte del reconocido músico

Antes de confirmarse el fallecimiento de Gilberto Acuña, su hija Dayana hizo un llamado en redes sociales para frenar la desinformación.

La muerte del músico costarricense Gilberto Acuña Cascante, fundador del Grupo Nakar, estuvo precedida por complicaciones de salud que se agravaron en los últimos días.

Dayana Acuña, hija mayor del artista, confirmó a La Nación que su padre falleció este martes, a las 5:10 p. m., en el Hospital México, donde permanecía internado desde el sábado anterior debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral que sufrió en diciembre pasado.

“Agradecemos a todas las personas sus muestras de cariño y sus oraciones en estos momentos tan difíciles”, expresó.

La hija del músico Gilberto Acuña confirmó que su padre falleció a las 5:10 p. m. de este martes en el Hospital México. (Tomada de redes sociales )

Antes de que se confirmara la muerte del músico, algunos medios difundieron incorrectamente la noticia del deceso. Ante esto, Dayana realizó un llamado en redes sociales para frenar la desinformación.

En ese mensaje, aclaró que a las 4:30 p. m. su padre aún seguía con vida y pidió respeto, además de oraciones por su estado de salud.

Gilberto Acuña fue el fundador y alma del Grupo Nakar, una de las agrupaciones de música bailable más representativas de la escena popular costarricense.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Acuña consolidó a Grupo Nakar como un referente de la música bailable nacional, dejando un legado que trasciende generaciones.