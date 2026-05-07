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Muere actriz de ‘Rebelde’: su exesposo y famoso actor mexicano dio la noticia visiblemente afectado (Video)

De momento se desconocen las causas del fallecimiento de la intérprete

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Por El Tiempo / Colombia / GDA y Juan Pablo Sanabria
Xóchitl Vigil, actriz y exesposa de César Bono
La actriz tuvo una extensa carrera en la televisión mexicana, participando en producciones como 'Rebelde' o 'Mujer, casos de la vida real'. (Captura de video)







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El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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