Muere actriz de ‘Rebelde’: su exesposo y famoso actor mexicano dio la noticia visiblemente afectado (Video)

La actriz tuvo una extensa carrera en la televisión mexicana, participando en producciones como 'Rebelde' o 'Mujer, casos de la vida real'.

La muerte de una actriz, recordada por su participación en producciones como Rebelde y Clase 406, enlutó la televisión de México. El deceso fue confirmado por el exesposo de la intérprete, quien es uno de los más reconocidos actores de ese país.

Se trata de Xóchitl Vigil, quien falleció a los 73 años, según confirmaron medios mexicanos.

El fallecimiento de la actriz fue dado a conocer inicialmente por la cantante Margarita Batiz, quien lamentó la muerte de su “querida amiga”. Posteriormente, el periodista Carlos Félix del Río informó que la actriz murió el 4 de mayo.

Horas más tarde, el famoso actor César Bono confirmó públicamente la noticia durante un encuentro con medios de comunicación, mientras hablaba de la obra Defendiendo al cavernícola.

Visiblemente afectado, el actor recordó a la madre de sus hijas y expresó el difícil momento personal que atraviesa.

“Yo me casé dos veces; bendito sea Dios, solo fueron dos. En el primer matrimonio tuve dos hijas mujeres, ayer murió la mamá de esas dos hijas y fuimos a trabajar", dijo César Bono ante la prensa, según medios mexicanos.

El actor también agregó: “Uno trabaja para su mujer y para sus hijas y me dolió, como me está doliendo ahorita".

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte de la actriz.

¿Quién fue Xóchitl Vigil?

Xóchitl Vigil participó en el programa 'Hogar, dulce hogar' con su entonces esposo César Bono. (Captura de video)

La actriz inició su carrera en televisión durante la década de los 70 y uno de sus primeros proyectos reconocidos fue el programa Hogar dulce hogar, donde compartió escena con César Bono y María Rosa, hija del actor.

Con el paso de los años consolidó una carrera constante en la pantalla mexicana con participaciones en producciones como Alguna vez tendremos alas y Mujer, casos de la vida real, uno de los programas más emblemáticos de la televisión en México.

Para nuevas generaciones, uno de sus personajes más recordados fue en Rebelde, donde interpretó a Rosa Fernández, la madre del personaje de Maite Perroni (Lupita).

Aunque su aparición fue breve, logró mantenerse presente en una de las producciones juveniles más exitosas de la televisión latinoamericana, protagonizada también por Anahí y Dulce María.

César Bono se mostró afectado al hablar de su exesposa, la actriz Xóchitl Vigil. (Captura de video)

Además de su trabajo artístico, Xóchitl Vigil también fue reconocida por su historia personal junto a César Bono, con quien estuvo casada durante 13 años. De esa relación nacieron sus hijas María Rosa y Sol Queijeiro.

Aunque durante gran parte de su carrera mantuvo un perfil discreto fuera de cámaras, su presencia constante en telenovelas y programas clásicos la convirtió en un rostro familiar para varias generaciones de televidentes en México.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, fotografías y escenas de sus participaciones más recordadas.