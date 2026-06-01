Hija de Jennifer López y Marc Anthony cambia de nombre y adopta nueva identidad: así es como ahora se presenta

La hija de Jennifer López y Marc Anthony fue presentada con otro nombre en la publicación de su graduación de secundaria.

La hija de Jennifer López y Marc Anthony vuelve a acaparar titulares, esta vez por un detalle que ha generado conversación tras su reciente graduación: ahora se presentaría con un nuevo nombre.

Emme, de 18 años, fue identificada como Oskar Muñiz en una publicación oficial de la escuela Windward, donde cursó la secundaria. El dato surgió en un post dedicado a anunciar los destinos universitarios de la generación, en el que también se confirmó que continuará sus estudios en Sarah Lawrence College, en Nueva York, con un enfoque en teatro y artes.

La misma publicación, difundida en redes sociales, incluía una cuenta de Instagram vinculada al nombre Oskar. El perfil muestra una imagen posterior a la graduación y símbolos en su biografía que han llamado la atención de usuarios y medios internacionales. Portales como Page Six fueron de los primeros en destacar este posible cambio.

Pese a la repercusión, ni la joven ni su familia confirmaron públicamente una modificación oficial de nombre o identidad, por lo que la información se basa únicamente en lo compartido por la institución educativa y en lo observado en redes sociales.

Durante una reciente entrevista en Jimmy Kimmel Live!, López confesó que ha sido un proceso cargado de sentimientos al ver a sus hijos prepararse para iniciar su vida universitaria lejos de casa. “No me hablen de eso porque empiezo a llorar”, dijo entre risas, al admitir que ha estado especialmente sensible en las últimas semanas.

Más allá de los cambios y las especulaciones, la cantante reiteró que su prioridad es que sus hijos sean felices en esta nueva etapa que están por comenzar.