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Jennifer Lopez responde a críticas por ‘look transparente’ en Las Vegas y desata debate en redes

La artista enfrentó cuestionamientos sobre su vestuario en pleno concierto y provocó una fuerte reacción del público y usuarios en redes

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Por O Globo / Brasil / GDA
LAS VEGAS, NEVADA - 26 DE MAYO: (SOLO USO EDITORIAL) Jennifer Lopez (C) se presenta en el escenario durante los American Music Awards 2025 en el BleauLive Theater del Fontainebleau Las Vegas, el 26 de mayo de 2025 en Las Vegas, Nevada. Ethan Miller/Getty Images/AFP (Foto de Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Jennifer Lopez respondió a críticas por su look en Las Vegas. Su actitud generó apoyo y cuestionamientos en redes sociales. (ETHAN MILLER/Getty Images via AFP)







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