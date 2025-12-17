Jennifer Lopez expuso por qué se sintió incomprendida tras el fracaso de su nueva cinta y sorprendió con un sueño pendiente

Jennifer Lopez reconoció que ha sido incomprendida como actriz y quiere destacar con una cinta ligada a Sônia Braga

Jennifer Lopez expresó que se sintió incomprendida en medio de la débil respuesta comercial de Kiss of the Spider Woman. La actriz y cantante analizó su trayectoria en una conversación con otras intérpretes convocadas por el Los Angeles Times.

El encuentro reunió a Sydney Sweeney, Tessa Thompson, Emily Blunt, Elle Fanning y Gwyneth Paltrow. Todas figuraron en filmes destacados del 2025 y se mantuvieron en el radar de la temporada de premios.

Lopez afirmó que su carrera avanzó entre elogios y cuestionamientos. Indicó que fue un “imán para cosas buenas y negatividad”, lo cual se reflejó en la recepción de sus proyectos. Explicó que muchas personas no lograron comprender su trabajo. Señaló que algunos públicos sí la entendieron en ciertos momentos, pero luego esa percepción cambió.

La artista recordó que, desde joven, sostuvo la idea de que dominaba su oficio. Señaló que las oportunidades profesionales demostraron que contaba con capacidad y disciplina. Indicó que los consejos de sus padres y los mantras personales la guiaron en los primeros años. Afirmó que buscó mantener los pies en la tierra. Añadió que procuró enfocarse en el trabajo y en su papel como madre para conservar estabilidad emocional.

En la misma conversación, Lopez mencionó un objetivo que aún no logró en su trayectoria: dirigir una película. Recordó que participó en la producción de sus propios videoclips, pero aseguró que su meta se mantiene en el ámbito cinematográfico. También expresó interés por escribir más libros. Indicó que escuchó límites externos durante su carrera, aunque sostuvo que nadie posee autoridad para impedir sus planes.

Las declaraciones surgieron después de la poca asistencia que registró Kiss of the Spider Woman en su debut en salas norteamericanas. La cinta adaptó la obra homónima de Manuel Puig. Lopez asumió el papel que en 1985 interpretó la brasileña Sônia Braga, bajo la dirección de Héctor Babenco.

La producción recaudó cerca de $1,6 millones en taquilla. La cifra quedó distante de los $30 millones destinados a su realización.

