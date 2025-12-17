Viva

Jennifer Lopez expuso por qué se sintió incomprendida tras el fracaso de su nueva cinta y sorprendió con un sueño pendiente

Lopez repasó su trayectoria y aclaró que aún desea dirigir cine, en medio de la débil recaudación de ‘Kiss of the Spider Woman’

Por O Globo / Brasil / GDA
Jennifer Lopez reconoció que ha sido incomprendida como actriz y quiere destacar con una cinta ligada a Sônia Braga
Jennifer Lopez reconoció que ha sido incomprendida como actriz y quiere destacar con una cinta ligada a Sônia Braga







