Viva

Hija de Daddy Yankee anuncia impactante noticia en medio distanciamiento con su padre

El cantante urbano y su hija mantienen actualmente una relación distante; incluso, el artista no asistió a su boda en octubre

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Daddy Yankee
Daddy Yankee y su hija Jesaaelys Ayala González no tienen una buena relación desde hace varios meses. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Daddy YankeeJesaaelys Ayala González
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.