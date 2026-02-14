Hija de Daddy Yankee anuncia impactante noticia en medio distanciamiento con su padre

Daddy Yankee y su hija Jesaaelys Ayala González no tienen una buena relación desde hace varios meses.

Jesaaelys Ayala González, hija del cantante Daddy Yankee, sorprendió a sus seguidores con un impactante anuncio en medio de su distanciamiento con el artista.

La maquilladora e influencer, que acumula más de dos millones de seguidores en Instagram, reveló la tarde del viernes 13 de febrero que está embarazada y que su primer hijo nacerá en agosto.

A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, Jesaaelys aparece junto a su pareja, Carlos Olmo, disfrutando juntos en la playa. El clip, acompañado por el mensaje “un poquito de ti y un poquito de mí, una promesa de Dios”, generó miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de sus seguidores.

El anuncio llega un mes después de que Jesaaelys sorprendiera al revelar que se había casado en secreto.

“Octubre 4, 2025 me casé con el amor de mi vida”, escribió entonces en Instagram, junto a fotografías donde lucía un elegante vestido blanco y mostraba los anillos de boda.

En aquellas imágenes también se le vio sonriente, tomada del brazo de su madre, Mireddys González. Mientras que Daddy Yankee no asistió a la boda.

Con la llegada de su primer hijo, Jesaaelys inicia una nueva etapa personal y profesional junto a su esposo. Sin embargo, la relación con el artista continúa distante, especialmente tras el proceso de divorcio de sus padres.