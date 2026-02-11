Daddy Yankee vuelve a Costa Rica, pero como nunca antes lo habíamos visto: esto es lo que pasará

En octubre del 2022, Daddy Yankee se presentó en Costa Rica con su espectáculo 'La última vuelta'. Ese recital fue en el Estadio Nacional.

El puertorriqueño Daddy Yankee regresa a Costa Rica, pero como nunca antes se le había visto. Ya no cantará Gasolina, Dura o Limbo, sino que vendrá al país para compartir con los ticos su testimonio de entregar su vida a Dios.

Los costarricenses hemos visto al puertorriqueño sobre grandes escenarios dándolo todo con el reguetón; pero ahora el artista se presentará en una tarima un poco más pequeña, para un público más reducido.

Hace dos años, el intérprete anunció que se alejaba de la música urbana para dedicarse a la alabanza y a compartir un mensaje de fe y esperanza. Es precisamente eso lo que vendrá a hacer a suelo tico con la presentación de El testimonio, una conferencia dedicada a su nueva faceta.

Daddy Yankee regresará a Costa Rica pero no para cantar reguetón. El artista presentará su conferencia 'El testimonio'. (Facebook)

La cita será el domingo 22 de febrero en el Auditorio Casa Pasión, en San José. Habrá tres funciones de la conferencia (7:30 a. m., 10:30 a. m. y 2 p. m.). Las entradas son gratuitas; sin embargo, al momento de esta publicación solo quedaban boletos para el horario de la tarde.

Los tiquetes se pueden conseguir por medio de la emisora radial Unción 106.7 FM.