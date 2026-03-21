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Herencia de Chuck Norris: ¿cuánto dinero tenía y quién heredará su fortuna?

El actor Chuck Norris falleció a los 86 años en Hawái. Repaso por su icónica carrera en Hollywood, su fortuna y quién heredará su legado

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Por O Globo / Brasil / GDA
Chuck Norris falleció el 19 de marzo. Su nombre real era Carlos Ray Norris y su apodo nació durante su etapa militar en Asia.
El actor Chuck Norris falleció a los 86 años en Hawái. Repaso por su icónica carrera en Hollywood, su fortuna y quién heredará su legado. (@chucknorris/Instagram)







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