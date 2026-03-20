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Chuck Norris: el guerrero que fue leyenda en el karate antes que en el cine

Carlos Ray Norris forjó un legado en las artes marciales, para luego convertirse en estrella de cine

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Por Steven Torres
Chuck Norris
Antes de su éxito en la pantalla grande, Chuck Norris dominó el karate categoría de peso medio. Vía: Instagram. (Instagram/La Nación)







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Chuck NorrisCarlos Ray Norris
Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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