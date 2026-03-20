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Murió Chuck Norris, ícono del cine y estrella de ‘Walker, Texas Ranger’

El actor estadounidense habría sido internado de emergencia en un hospital este jueves 19 de marzo

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Por Jessica Rojas Ch. y AFP
Chuck Norris
Además de actor, Chuck Norris también fue campeón de artes marciales. Su papel más famoso es el de la serie 'Walker, Texas Ranger'. (Archivo)







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Chuck Norris
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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