Murió Chuck Norris, ícono del cine y estrella de ‘Walker, Texas Ranger’

Además de actor, Chuck Norris también fue campeón de artes marciales. Su papel más famoso es el de la serie 'Walker, Texas Ranger'.

El famoso actor Chuck Norris, campeón de artes marciales y estrella de la afamada serie Walker, Texas Ranger, falleció a los 86 años, confirmó el medio estadounidense Variety.

El artista había sido ingresado de emergencia en un hospital en Hawái este jueves 19 de marzo.

De acuerdo con Variety, fue su familia la que confirmó el deceso por medio de un comunicado que publicaron en redes sociales.

Cordell Walker fue el personaje que interpretó Chuck Norris en la serie 'Walker, Texas Ranger'. Este papel lo llevó a convertirse en todo un ícono de las series y películas de acción. (AFP)

“Para el mundo fue un artista marcial, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, se lee en el comunicado.

“Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchísimas vidas”, agregó la familia.

Chuck Norris, una vida frente a las cámaras cargada de acción

Norris nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma. Su imagen de hombre rudo y su auténtico dominio de las artes marciales lo convirtieron en una de las figuras más reconocibles del cine de acción.

Dio servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde fue destinado a Corea del Sur. Allí comenzó a entrenar varias artes marciales que, a la postre, fueron su base para convertirse en todo un especialista.

Fue campeón de artes marciales: era cinturón negro en judo, cinturón negro tercer dan en jiu-jitsu brasileño, cinturón negro quinto dan en karate, cinturón negro octavo dan en taekwondo, cinturón negro noveno dan en tang soo do y cinturón negro décimo dan en chun kuk do.

De regreso a su país, Norris fue campeón y maestro. Logró títulos nacionales e internacionales, entre ellos el de seis veces campeón mundial de peso medio en karate.

Además de actor, Chuck Norris alcanzó varios títulos de cinturón negro en diferentes artes marciales como judo, jiu-jitsu y karate. (Instagram)

En 1967, con un título de campeón estadounidense de karate ganado en el Madison Square Garden, Norris era el instructor predilecto de celebridades como Steve McQueen, Priscilla Presley y Donny Osmond.

El salto a la fama en el cine internacional le llegó con su trabajo en la película The Way of the Dragon (El furor del dragón), de 1972, que protagonizó el ícono Bruce Lee. Su épica pelea contribuyó a convertir a Norris en un ícono tanto de la pantalla grande como de la televisión.

Cuatro años después, Norris tomó clases de actuación. Más tarde, le llegaron numerosos papeles protagónicos en filmes de karate, desde un comando estadounidense en Los buenos visten de negro hasta el largometraje de acción y terror Furia silenciosa.

A su lista de películas se suman Desaparecido en combate, su trilogía de Missing in Action, y Delta Force, en las que encarnó a soldados, agentes especiales y justicieros solitarios.

Sin embargo, su mayor huella en la cultura popular llegó con la serie Walker, Texas Ranger (1993-2001), en la que interpretó al inflexible ranger Cordell Walker, símbolo de la justicia directa y valores tradicionales.

La vida de Chuck Norris

El éxito del ranger barbudo y aguerrido supuso un giro radical en la vida de Norris, quien de niño era tímido y poco atlético, y que “solía soñar despierto con ser fuerte... para darles una paliza a los matones”.

Cristiano evangélico, nació en una familia de tres hermanos, criados principalmente por su madre irlandesa tras el divorcio de su padre alcohólico. Tuvo dos hijos de su primer matrimonio con su novia de la secundaria, Dianne Holechek, que duró 30 años, y un hijo y una hija con su segunda esposa, Gena O’Kelley. Norris también tuvo una hija fruto de una relación extramatrimonial durante su primer matrimonio.

Republicano convencido, instó a sus compatriotas a votar en contra de Barack Obama en 2012. Un año después, expresó su apoyo sin camiseta al líder israelí Benjamin Netanyahu en un video.

Chuck Norris con Bruce Lee. En la película 'The Way of the Dragon', ambos protagonizaron una de las peleas más icónicas del cine. (Instagram)

En 2017, se recuperó de dos paros cardíacos, pero dos años después se vio envuelto en una controversia al convertirse en la imagen pública de la empresa de armas Glock, a pesar de la epidemia de violencia armada en Estados Unidos.

Con los años, su figura trascendió la pantalla: se convirtió en empresario, escritor de libros autobiográficos y personaje de culto en internet, inmortalizado en los célebres “Chuck Norris facts” que exageran con humor su supuesta invencibilidad.

Hace precisamente 10 días festejó su cumpleaños número 86 con una publicación en Instagram en la que afirmó: “Yo no envejezco. Yo subo de nivel”.