Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia: esto fue lo que pasó

El actor Chuck Norris, de 86 años, fue hospitalizado de emergencia en la isla de Kauai, Hawái, tras un incidente médico ocurrido en las últimas 24 horas, según informaron varios medios especializados en entretenimiento.

Aunque no se han revelado detalles sobre la naturaleza del problema de salud, fuentes cercanas aseguran que el intérprete se encuentra estable y de buen ánimo.

De acuerdo con esos reportes, el episodio de salud se presentó de manera repentina, ya que un día antes Norris había sido visto entrenando en la isla y conversando por teléfono con un amigo.

Durante esa llamada, bromeó y se mostró de buen humor, lo que refuerza la versión de que el actor mantenía su rutina física con normalidad antes de la emergencia.

Nacido en 1940, Norris celebró su cumpleaños número 86 a inicios de marzo y lo conmemoró publicando en redes sociales un video donde aparece entrenando junto a su preparador físico.

El gesto reafirmó la imagen de disciplina y fortaleza que lo ha acompañado durante décadas. Conocido en todo el mundo por la serie Walker, Texas Ranger y por sus numerosas películas de acción, el artista ha reducido sus apariciones en pantalla, pero continúa vinculado al ámbito de las artes marciales y mantiene una base de seguidores muy activa.

La hospitalización de Chuck Norris generó preocupación entre sus fanáticos y el público en general, especialmente por la carga simbólica que rodea su figura, convertida en un fenómeno cultural a través de los populares “memes de Chuck Norris”, que lo retratan como un personaje prácticamente invencible.

Sin embargo, los primeros reportes sobre su buen estado de ánimo llevaron tranquilidad a sus admiradores, mientras se espera información oficial sobre su evolución médica.