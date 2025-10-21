Viva

Halloween en Costa Rica vibrará con Jon Z y su poder musical en concierto

Rapero, cantante y productor puertorriqueño estará por primera vez en nuestro país

Por Jessica Rojas Ch.
Jon Z concierto internacional conciertos 2025
Desde el 2011, Jon Z ha hecho importante camino en el trap.







Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

