Halloween en Costa Rica vibrará con Jon Z y su poder musical en concierto

Desde el 2011, Jon Z ha hecho importante camino en el trap.

Las fiestas y conciertos de Halloween en Costa Rica están a la vuelta de la esquina y una de las celebraciones tendrá como plato fuerte al rapero, cantante y productor puertorriqueño Jon Z, quien se presentará por primera vez en concierto en nuestro país.

La cita es el 31 de octubre en el Centro de Eventos La Uruca, según confirmaron Psycho Paradise e Insania, encargados del montaje en un comunicado de prensa.

“Ofrecerá mucho más que un concierto, será una experiencia de alto impacto visual, sonoro y sensorial”, explicó la producción.

En el show se realizarán concursos al mejor disfraz para combinar la fiesta urbana con la conocida “noche de brujas”.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través del sitio starticket.cr. Los precios y localidades serán:

VIP de pie: $33.80.

Psycho Insane Lounge: $55.80.

Bruk Off VIP (balcón): $66.80.

0 Sentimientos (backstage): $83.30.

“Jon Z, cuyo nombre real es Jonathan Resto Quiñones, se ha consolidado como una figura clave del trap en español. Desde que inició su carrera en 2011, ha sido reconocido por su estilo irreverente, su capacidad de improvisación y una propuesta musical que fusiona trap, rap, reguetón y sonidos caribeños”, explicó la organización en la información de prensa.

El concierto de Jon Z es exclusivo para mayores de 18 años.