Gustavo Peláez revela que una persona lo amenazó de muerte por su conflicto con Toledo

Una antigua controversia entre Gustavo Peláez y el cantante Toledo volvió a salir a la luz.

El presentador y humorista Gustavo Peláez reveló que recibió amenazas de muerte en 2009, tras criticar públicamente una canción del artista urbano Toledo.

Peláez contó la experiencia en un video junto al creador de contenido Keiz. Según explicó, todo comenzó cuando escuchó en la radio el tema Quién es esa rica, de Toledo, y decidió comentarlo al aire.

“Yo totalmente alejado de los chatas, del dancehall, solo entiendo que hay un ser humano que no está pronunciando ‘rica’, sino ‘shrica’. ¿Yo qué entiendo? Que tiene problemas de lenguaje”, manifestó el colombiano en la conversación con el creador de contenido.

En ese momento, el comunicador trabajaba en una emisora radial, por lo que durante su programa en vivo criticó e incluso insultó la canción. No obstante, aseguró que en ese mismo espacio también abordó un caso de insultos raciales contra un futbolista.

Según Peláez, Toledo habría escuchado únicamente el último segmento de la transmisión, lo que provocó un malentendido, ya que el cantante creyó que los comentarios racistas eran dirigidos hacia él.

Posteriormente, Toledo fue entrevistado en un programa de farándula, donde calificó a Peláez como un “estúpido ignorante”, al considerar que había sido víctima de insultos raciales.

El propio Peláez fue contactado por ese mismo espacio televisivo. Aunque intentó aclarar lo sucedido, asegura que su intervención fue editada de forma que parecía reafirmar las acusaciones.

Amenazas contra Peláez

Tras las publicaciones en el medio, Peláez contó que recibió una amenaza de muerte de una persona que no identificó. “Me entró un mensaje que decía: (Varios insultos)... ‘A mí me pela que usted guarde este mensaje y se dé cuenta de quién soy. No salga de su casa mañana en Sabanilla; son cinco minutos para descocerlo todo. Con Toledo nadie se mete’”.

Días después, el programa de farándula volvió a contactarlo para proponer un encuentro en vivo con Toledo, con el objetivo de que ambos hicieran las paces. Ante el temor generado por la amenaza, Peláez aceptó.

Sin embargo, el encuentro fue tenso desde el inicio. Al verlo en el set, Toledo reaccionó diciendo: “¿En serio con este ser humano es con el que dicen que me voy a golpear?”.

Finalmente, ambos lograron limar asperezas durante la transmisión. Según Peláez, el artista aprovechó el espacio para promocionar su música.

El video en el que Peláez relató lo ocurrido junto a Kaiz llegó al propio Toledo, quien lo compartió en sus redes sociales, dejando en evidencia que ya no existe conflicto entre ambos.

En redes sociales, algunos usuarios aseguraron recordar la polémica, mientras que otros destacaron su aprecio tanto por el presentador como por el artista urbano.