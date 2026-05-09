Viva

Gustavo Peláez revela que una persona lo amenazó de muerte por su conflicto con Toledo

El presentador recordó un tenso episodio de su pasado relacionado con una crítica sobre la música del artista

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Por Fátima Jiménez
Toledo y Pelaez
Una antigua controversia entre Gustavo Peláez y el cantante Toledo volvió a salir a la luz. (La Nación)







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Gustavo PeláezToledo
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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