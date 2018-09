“En la primera noche sentía muchos nervios porque no quería quedar de último y quedé de último. La semana pasada tenía toda la ilusión de salir del último lugar, bailé contra todo y aún así quedé de último. En estos días no he pensado en la posición en la que vaya a quedar porque tengo a mi esposa conmigo bailando una canción que amamos mucho, que nos recuerda la tierra en que nacimos y que vamos a aprovechar para mostrarle a Costa Rica que estamos enamorados de esta tierra”, finalizó Gustavo.