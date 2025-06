¡Guns N’ Roses regresa Costa Rica!: Vea la fecha y el lugar del concierto 2025

La propia banda lo confirmó en sus redes sociales: Guns N’ Roses regresará a Costa Rica para dar un concierto este 2025.

La noticia la dio el grupo en Facebook e Instagram y también está confirmada en su sitio web oficial. “Latinoamérica, ¡llegó la hora! 13 nuevas fechas se han añadido a la gira", fue el mensaje que publicaron en redes sociales, acompañado de una imagen en la que confirman su retorno a suelo tico.

La cita, según la banda, será el 1.° de octubre en el Estadio Nacional.

El tour internacional que tiene a Axl Rose y compañía de nuevo en los escenarios se titula Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things. El recorrido los ha llevado a tocar sus éxitos en varios países de Europa, así como en ciudades de Estados Unidos.

El turno para Latinoamérica comenzará en Costa Rica, después visitarán El Salvador, Colombia, Chile, Brasil, Perú y México.

La productora Stockwell Entretenimiento replicó la noticia oficial de la banda en sus redes sociales y afirmaron que las entradas para el espectáculo estarán pronto a la venta en el sitio kuikpei.com.

El esperado ‘show’ aún no está autorizado para la preventa de entradas en la página web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC).

Con esta imagen Guns N' Roses confirmó que volverá a Costa Rica para dar un concierto. (Facebook)

Guns N’ Roses en Costa Rica

El último concierto de Guns N’ Roses en Costa Rica sucedió en noviembre del 2016. Esa vez también fue el Estadio Nacional el escenario para que la banda complaciera a sus fans ticos.

“Guns n’ Roses visitó Costa Rica en noviembre y el concierto comenzó bajo una lluvia torrencial, que alcanzó uno de sus puntos más mágicos durante la interpretación del clásico November Rain”, se lee en la crónica publicada en La Nación sobre ese espectáculo.

Para el 2020 había programada otra visita de los estadounidenses, pero la pandemia de la covid-19 impidió que Axl Rose cantara de nuevo en nuestro país.

“La gira ha sido cancelada por las disposiciones de salud y restricciones establecidas por la covid-19 en los países”, comunicó la agrupación en su perfil oficial de Twitter.