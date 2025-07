Gran final de ‘Nace una estrella’: conozca las historias de los artistas que buscan ganar la competencia

Cada uno con su historia, su estilo y su voz, los finalistas de Nace una estrella de Teletica llegan al escenario este domingo con trayectorias distintas, pero con un objetivo en común: demostrar su talento y conquistar al público costarricense en la gran final del programa de canto.

Desde quienes descubrieron su pasión en una iglesia, quienes tienen una fuerte historia de vida y hasta quienes dan los primeros pasos en la música a una corta edad, estos participantes han transformado sus vivencias en interpretaciones que emocionaron y sorprendieron semana tras semana.

En la categoría de niños disputan el primer lugar Vivianne Juárez y Juan David Montero. Mientras que, en la de adultos, compiten Yeris Lobo, Karen Box, Rosmery Navarro y Franciny Castillo.

En entrevista con La Nación, los artistas compartieron las razones que los impulsan a alzar la voz.

Vivianne Juárez, la niña que cautiva con potente canto

En su cuenta de Instagram, Vivianne Juárez comparte con frecuencia contenido de su paso por el programa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Regalando interpretaciones de temas como Lo que son las cosas, Nunca es suficiente y Te quiero, la liberiana de 11 años ha deslumbrado en más de una ocasión en el escenario, lo que le permitió obtener calificaciones perfectas y llegar a la final del concurso.

“Desde los tres años jugaba y cantaba, a veces me encontraba mi mamá inventando mis propios versos mientras jugaba con mis juguetes. La música siempre ha formado parte de mi vida cotidiana ”, comentó Vivianne.

De igual manera, con su característica forma de ser, la joven compartió que aunque el programa ha sido una segunda escuela para ella en el ámbito artístico, ha tenido que balancearlo con sus estudios, pues ahora está tan comprometida con el show que duerme poco para poder cumplir con su apretada agenda.

Ante la pregunta de qué ha aprendido en este proceso, la joven compartió con madurez: “Si realmente quieres alcanzar algo que parece inalcanzable, debes trabajar durísimo para poder acercarte un poco más. Y aunque hay personas que te quieran desmotivar, uno debe mantenerse enfocado para lograr una mejor versión de sí mismo”.

Juan David Montero, un talento en crecimiento

Juan David Montero Segura tiene 13 años y luchará por ganar el primer lugar en 'Nace una estrella'. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Este joven sancarleño, de tan solo 13 años, ha demostrado su talento en repetidas ocasiones, cantando temas como La quiero a morir, Saturno, Tardes Negras y Antes de Ti, cuyas actuaciones le han robado el corazón a más de un televidente que sigue el programa cada domingo.

Desde los cinco años ha tenido la posibilidad de desarrollar su pasión , siempre contando con el apoyo de su madre. Durante la temporada, su crecimiento vocal fue uno de los elementos más rescatados por los jueces y el público.

“Aprendí a controlar los nervios antes de salir al escenario, que la práctica constante mejora mi voz y mi interpretación y, por último, que recibir críticas es una oportunidad para crecer”, expresó Montero.

Las críticas que menciona tienen relación con las recomendaciones que los jueces le han hecho en cada programa, las cuales no dudó en tomar para perfeccionar sus presentaciones, y que, sin duda, le permitieron su llegada a la final del programa.

En cuanto a las expectativas del show, Juan David espera darlo todo: “Quiero que el público pueda disfrutar una buena canción y una buena interpretación”.

Yeris Lobo: de vender pipas en la calle a brillar en el escenario

Yeris Lobo, de 20 años y vecino de Pococí, dejó la venta de pipas junto a su papá para ir a buscar su sueño de convertirse en cantante en 'Nace una estrella'. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El sueño de un vendedor de pipas de Pococí podría estar a pocas horas de cumplirse. La vida del joven Yeris Lobo ya cambió para siempre y, aunque mantiene los pies bien puestos en la tierra, sabe que el arte y la música llegaron para quedarse.

El muchacho de 20 años conquistó al público y los jueces con su voz , pero también conmovió con su historia, cargada de dolor y separación familiar, que también es ejemplo de resiliencia, perdón y amor.

En el escenario es imparable y en lo personal todavía más. Su madre es habitante de calle y alcohólica, lo que provocó un distanciamiento entre ellos, pero el programa logró que hubiera un reencuentro. En cuanto a su papá, Yeris solo tiene palabras de agradecimiento hacia él.

En caso de resultar ganador, afirma que lo primero que hará es agradecerle a Dios por la oportunidad de ser parte del programa, el cual le abrirá las puertas necesarias para alcanzar sus metas y ayudar a sus padres.

“De verdad, yo siento que voy a llegar a ser un gran cantante y para lograrlo me voy a esforzar mucho. Estar en Nace una estrella me dio a entender que todas las oportunidades se pueden lograr con esfuerzo y dedicación. Entrar al programa no fue una casualidad; fue una oportunidad que he aprovechado y disfrutado al máximo”, concluyó.

Rosmery Navarro, la guarqueña que desea triunfar

Rosmery Navarro asegura que su familia ha sido su principal apoyo durante la competencia. (Lilly Arce)

Cuando tenía solo cuatro años, Rosmery Navarro descubrió su pasión por el canto. Durante este tiempo, su familia ha sido un pilar fundamental. “Mis papás han estado conmigo en todo. También mis hermanos, quienes me han acompañado a las galas. Están felices y orgullosos de hasta dónde he llegado”, contó la guarqueña.

Su comunidad también ha dicho presente, pues ha recibido el apoyo de la Municipalidad de El Guarco y varios vecinos organizaron conciertos y actividades para recaudar votos antes de su participación en la final.

Para el último programa, preparó tres canciones que, según dice, le exigen en el ámbito vocal e interpretativo. “Esperaría que les guste mucho. A pesar de que nunca tuve el 40 (calificación perfecta), este domingo voy con el 100%. Voy a darlo todo”, aseguró.

También dijo que se siente muy orgullosa de sí misma, de ver el crecimiento tan grande que ha tenido, tanto en el ámbito vocal como personal. “He aprendido mucho sobre la vida a lo largo de este proceso”.

Con una mezcla de emoción y tristeza, Rosmery se alista para cerrar esta etapa. “Me da un poco de nostalgia. He pasado cuatro meses ensayando todos los días, compartiendo con mis compañeros, recibiendo entrevistas, viviendo este sueño. Pensar que todo eso termina y que voy a volver a mi rutina de antes me pone un poco triste”, concluyó.

Karen Box, la madre que desea cambiar la vida de sus hijos

Karen Box recibió ayuda psicólogica por comentarios de las personas durante 'Nace una estrella', ahora luchará con todo en la gran final. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Karen Box aseguró que, aunque se siente lista para darlo todo en el último programa, su participación no ha sido fácil. De acuerdo con la artista, no estaba acostumbrada a tanta exposición mediática y menos a recibir una avalancha de críticas por su forma de ser.

“A veces uno hace un comentario y la gente lo ve diferente, entonces cree que uno es un malcriado, un repugnante, que uno no es humilde... todas esas cosas. Pero, realmente, creo que es la forma en la que usted lo interpreta. Lo que usted ve en una pantalla, a veces no es todo lo que es. Entonces, uno puede hablar de lo que ve, pero no conoce a la persona”, comentó.

Karen, quien se dedica a la música desde hace una década, reveló que incluso tuvo que acudir a terapia psicológica, pues afrontó una crisis de salud mental marcada por ataques de ansiedad y de pánico, la cual disminuyó apenas hace dos semanas.

Además, expresó su ilusión por ganar Nace una estrella, pues le ayudaría a consolidar su trayectoria artística que, hasta ahora, ha sido más bien una labor que ha pulseado con “uñas y dientes”. Según dijo, sus dos hijos (uno de dos años y otro de 13) son su mayor inspiración para seguir en pie.

“Yo siempre les he dicho: ‘Mis amores, esto lo hago por ustedes. Yo voy a llegar a ser una gran artista conocida para que ustedes siempre vivan bien y nunca más volvamos a pasar por momentos difíciles’, porque durante todos estos años hemos pasado por varios”, declaró.

Franciny Castillo pasó de cantar en la iglesia a escribir su propia música

Franciny Castillo, finalista de 'Nace una estrella', descubrió su talento vocal a los 17 años en una Hora Santa en su iglesia. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Franciny Castillo es una de las voces más poderosas de Nace una estrella. A sus 28 años, fue la primera en alcanzar la nota perfecta y ha recibido múltiples comentarios positivos durante su participación en el concurso de Teletica.

Desde Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, Franciny se abrió camino con esfuerzo, gratitud y determinación. Descubrió su voz a los 17 años mientras colaboraba en la Iglesia católica durante una Hora Santa; antes de eso solo “cantaba cuando escuchaba una novela”.

Ella hizo audición en dos ocasiones anteriores para Nace una estrella, pero fue hasta este 2025 que logró ingresar al programa. Ahora, en la final, asegura que su participación representa una bendición. “Fueron muchos años luchando por un sí, por uno solo. Me siento muy feliz”.

Antes de formar parte del programa, Castillo trabajaba en una empresa de su comunidad y ofrecía serenatas a domicilio. La posibilidad de ganar la competencia la hace pensar en su madre.

“Fue mamá soltera de tres hijos y siento que nací para recompensarla. Eso es lo primero que haría si gano”, afirmó con emoción. La artista también desea continuar trabajando en su propia música.

Durante la pandemia por la Covid-19, al quedarse sin empleo, encontró en la escritura una forma de sobrellevar el encierro en casa. “He escrito como cinco canciones. Nunca he sacado nada, pero me gustaría publicar mi música”, comentó.

La final de Nace una estrella se transmitirá a las 7 p. m. de este domingo 6 de julio por canal 7.