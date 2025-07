Final de ‘Nace una estrella’: Rosmery Navarro quiere impulsar su carrera si gana el programa

Cuando solo tenía 4 años, Rosmery Navarro descubrió su pasión por el canto. Hoy, con 19 años, la joven del El Guarco en Cartago se prepara para enfrentar la gala final de Nace una Estrella , uno de los formatos más populares de Teletica.

LEA MÁS: Final de ‘Nace una estrella’: Yeris Lobo pasó de vender pipas en la calle a brillar en el escenario

Rosmery ha llegado hasta esta etapa gracias a su disciplina, su amor por la música y el respaldo constante de su familia, sus amigos y su comunidad. “Me siento muy feliz, incluso orgullosa de mí misma. Estoy rodeada de personas muy lindas que han creído realmente en mí”, expresó la joven en entrevista con La Nación.

El camino hasta la final no ha sido sencillo. Rosmery tuvo que pedir un permiso especial en su trabajo para dar abasto con sus obligaciones en el programa, y reconoce que los viajes constantes y las horas de ensayo han sido el mayor desafío de la competencia.

“La parte más difícil ha sido el cansancio. Estar de un lado a otro, pasar tantas horas en bus... pero todo ha valido la pena”, afirmó.

En algún momento por enfermedad -cuando a finales de abril tuvo un virus con cuadros de asma y tos con flema - y otros cuando tuvo canciones que le generaban inseguridad, Rosmery nunca dejó de luchar por su lugar en la final.

LEA MÁS: Tiene 11 años, cautivó a Costa Rica y este domingo se lo juega todo en la final de ‘Nace una estrella’

“Tuve mis dudas. Sobre todo por temas de salud o cuando tenía que interpretar canciones que me daban miedo. Pensaba: ‘¿y si no lo hago bien?’ El miedo me hizo pensar varias veces que tal vez no llegaría (a la final)“, explicó la joven.

Durante este tiempo, su familia ha sido un pilar fundamental. “Mis papás han estado conmigo en todo. También mis hermanos, que me han acompañado a las galas. Están felices y orgullosos de hasta dónde he llegado”, contó la guarqueña.

Rosmery Navarro asegura que su familia ha sido su principal apoyo durante la competencia. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Su comunidad también ha dicho presente, pues ha recibido el apoyo de la Municipalidad de El Guarco y varios vecinos organizaron conciertos y actividades para recaudar votos previo a su participación en la final.

Rosmery, quien considera que la música ranchera es su fuerte, se enfrentará en la categoría de adultos a Franciny Castillo, Yeris Lobo y Karen Box.

Si gana este domingo, tiene claro cuál será su siguiente paso: invertir en su equipo musical. Además, quiere ayudar económicamente a su familia.

LEA MÁS: ‘Nace Una Estrella’: El niño que enamoró a Costa Rica y su mensaje antes de la final

Para la gran final ha preparado tres canciones que, según dice, exigen mucho tanto a nivel vocal como interpretativo. “Esperaría que les guste mucho, A pesar de que nunca tuve el 40 (calificación perfecta), este domingo voy con el 100%. Voy a darlo todo”, aseguró.

También dijo que se siente muy orgullosa de sí misma, de ver el crecimiento tan grande que ha tenido, tanto a nivel vocal como personal. “He aprendido mucho sobre la vida a lo largo de este proceso”, afirmó.

Rosmery Navarro canta desde los cuatro años y afirma que su género favorito son las rancheras. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Con una mezcla de emoción y tristeza, Rosmery se alista para cerrar esta etapa. “Me da un poco de nostalgia. He pasado cuatro meses ensayando todos los días, compartiendo con mis compañeros, recibiendo entrevistas, viviendo este sueño. Pensar que todo eso termina y que voy a volver a mi rutina de antes me pone un poco triste”, concluyó.