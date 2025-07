Final de ‘Nace una estrella’: Franciny Castillo pasó de cantar en la iglesia a escribir su propia música

Franciny Castillo es una de las voces más poderosas de Nace una estrella , fue la primera en alcanzar la nota perfecta y ha recibido múltiples comentarios positivos durante su participación en el concurso de Teletica. A sus 28 años, alcanzó la final del programa, tras varios intentos previos.

Desde Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, Franciny se abrió camino con esfuerzo, gratitud y determinación. Descubrió su voz a los 17 años mientras colaboraba en la Iglesia Católica durante una Hora Santa, previo a eso solo “cantaba cuando escuchaba una novela”.

“Recuerdo que había una señora cantando solita y como era mayor, quise ayudarla. Le dije que si quería que yo le podía ayudar, pero que no sabía cantar. Estábamos en una Hora Santa y como era tan tarde y ella estaba sola, me dijo: ‘Bueno, le vamos a hacer una prueba’. Y ahí fue cuando me dijo: ‘No, usted sí canta’. Y ahí empezó todo, a los 17 años”, afirmó Castillo.

Franciny Castillo, finalista de 'Nace una estrella', descubrió su talento vocal a los 17 años en una Hora Santa en su iglesia. (Lilly Arce)

Ella hizo audición en dos ocasiones anteriores para Nace una estrella, pero fue hasta este 2025 que logró ingresar al programa. Ahora, en la final, asegura que su participación representa una bendición. “Fueron muchos años luchando por un sí, por uno solo. Me siento muy feliz”, dijo en entrevista con La Nación.

Antes de formar parte del programa, trabajaba en una empresa de su comunidad y ofrecía serenatas a domicilio. Su rutina cambió por completo desde que ingresó al concurso. Actualmente, viaja cuatro horas al día para asistir a las grabaciones, además recibe clases y se prepara intensamente en los ensayos.

La posibilidad de ganar la competencia la hace pensar en su madre. “Fue madre soltera de tres hijos y siento que nací para recompensarla. Eso es lo primero que haría si gano”, afirmó con emoción.

Franciny Castillo es cantante y compositora

La artista también desea continuar con su propia música. Durante la pandemia, al quedarse sin empleo, encontró en la escritura una forma de sobrellevar el encierro en casa. “He escrito como cinco canciones. Nunca he sacado nada, pero me gustaría publicar mi música”, comentó.

El camino en Nace una estrella ha estado lleno de desafíos. Uno de los más grandes ha sido adaptarse a la formación musical. “Nunca había llevado clases de canto. Empecé desde cero. Yo estudio demasiado y creo que lo más difícil ha sido ese esfuerzo, dar un 120% porque amo la música”, explicó.

Franciny Castillo, finalista de 'Nace una estrella' escribió cinco canciones durante la pandemia y sueña con lanzar su propia música. (Lilly Arce)

Durante la competencia, ha contado con el apoyo incondicional de su familia.

“Mi familia es mi mamá y dos hermanos, no conozco más familia. Tengo demasiada gente que me ha adoptado. Por supuesto, la gente de Llanos de Santa Lucía, y gente que ni siquiera conozco, me está apoyando. Son amigos que se han vuelto familia. Te podría decir 1000 nombres, pero sí, ha sido como una bendición toda esa gente que me ha apoyado.”, expresó.

Este domingo, en la final, promete dar lo mejor de sí. “Siempre trato de dar mi corazón y ser sincera en el escenario. Estoy agradecida, sin importar lo que pase, porque mis compañeros también han llegado por mérito propio. El público puede esperar entrega total y gratitud”.

Sobre el aprendizaje que le deja el programa, respondió: “He aprendido tantas cosas. Interpretación, baile, cámaras, televisión… Todo ha sido nuevo para mí. Me llevo un montón de cosas”.

Castillo se enfrentará en la categoría de adultos a Karen Box, Yeris Lobo y Rosmery Navarro.