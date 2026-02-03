Grammy 2026: las fotos de la gala y la alfombra roja de lo mejor de la música internacional

Tyler the Creator, quien pronto se presentará en concierto en Costa Rica, se robó el show en el escenario de los Grammy con un espectáculo de su disco 'Chromakopia'.

En la gran noche de los premios Grammy hubo de todo: abrazos, selfis, vestidos elegantes, galardones, música y, por supuesto, mucha camaradería. No era para menos, pues el domingo 1.° de febrero el Crypto Arena de Los Ángeles se vistió de fiesta para recibir a las más grandes luminarias de la música.

Con el triunfo de Bad Bunny en la categoría álbum del año por su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS, la velada dejó un hito histórico, pero también una serie de fotografías que quedarán grabadas en la retina, gracias a que mostraron a los famosos luciéndose como nunca en el escenario, en la alfombra roja y disfrutando de la ceremonia.

La gala fue conducida por el comediante Trevor Noah, quien durante todas sus intervenciones no paró de hacer chistes con los invitados y soltar una que otra broma en contra del gobierno de Donald Trump.

A continuación les presentamos algunas de las imágenes más memorables de los Grammy 2026:

En la alfombra roja de los Grammy 2026 se toparon Sharon Osbourne, viuda del gran Ozzy Osbourne, y Yungblud, quien más adelante en la ceremonia le dedicó el premio que recibió al fallecido artista. (Instagram)

Justin Bieber regresó a la tarima de los Grammy después de varios años de no ser parte de los números artísticos. Lo hizo como nadie se lo esperaba: en bóxers y medias, pero a lo grande. (Instagram)

Cher, siempre diva y siempre reina, fue la encargada de presentar el premio Grammy a grabación del año. (Instagram)

La dupla formada por los hermanos Billie Eilish y Finneas volvieron a destacar en los premios Grammy. Ellos recibieron el gramófono a canción del año. (Instagram)

Trevor Noah, quien ha sido el anfitrión de los Grammy en los últimos años, se encargó de poner el toque satírico y de buen humor a la ceremonia. (Instagram)

Además de destacar como parte del homenaje a los artistas fallecidos en el 2025, el guitarrista Slash, de Guns N'Roses, y su pareja Meegan Hodges, acapararon las miradas en su paso por la alfombra roja. (AFP)

La colombiana Karol G llegó a ponerle el sabor y la belleza latina a los premios Grammy. (AFP)

Con un traje muy formal, sin aspavientos y con detalles especiales en la parte trasera de la chaqueta, así fue como llegó Bad Bunny a hacer historia en los premios Grammy. (AFP)

Lady Gaga nunca defrauda y con sus impactantes vestuarios captó la atención no solo de los fans, sino también de los lentes de la prensa. La intérprete lució este vestido negro en la alfombra roja de los Grammy. (AFP)