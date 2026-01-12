Globos de Oro 2026: vea los atuendos más singulares de la alfombra roja

Premiaciones como los Globos de Oro siempre dan de qué hablar cuando los actores, los músicos y personalidades de Hollywood se visten con sus mejores galas, esforzándose al máximo para no pasar desapercibidos y así brillar en la alfombra roja.

Este 2026 no fue la excepción; ropa excéntrica, llena de colores y formas, fueron comunes en el desfile previo a la premiación, aunque muchos otros, un tanto más sobrios, optaron por colores básicos como el negro, blanco y el beige.

Y aunque todos querían ver pasar a figuras como Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, George Clooney y Julia Roberts, fueron otros personajes quienes se robaron las miradas gracias a sus accesorios, su curiosa personalidad o hasta por revelar sus embarazos ante las cámaras de la prensa internacional.

A continuación, vea algunas de las mejores fotografías de la alfombra roja:

La cantante estadounidense Audrey Nuna, ganadora del premio a la mejor canción original con 'Golden', de la película 'KPop Demon Hunters', posó para las cámaras con este llamativo atuendo. (ETIENNE LAURENT/AFP)

Luciendo un traje rosa, con detalles dorados, la actriz Hailee Steinfeld, de la película 'Sinners', mostró orgullosa su embarazo en los Globos de Oro. (MONICA SCHIPPER/Getty Images via AFP)

Jennifer Lawrence llamó la atención con un traje que tenía transparencias y muchas flores. (MONICA SCHIPPER/Getty Images via AFP)

La actriz kazaja Ayanat Ksenbai, de la película de terror 'Hook', vistió uno de los trajes más coloridos y llamativos de la gala. (MICHAEL TRAN/AFP)

La actriz Chase Infiniti, de 'Una batalla tras otra', destacó con un diseño vanguardista, muy fuera de lo común. (AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP)

Snoop Dogg fue uno de los invitados que más llamó la atención. Él entregó el primer premio de la noche, correspondiente al de mejor pódcast. (AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP)