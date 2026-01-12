Globos de Oro 2026: vea los atuendos más singulares de la alfombra roja

Premiaciones como los Globos de Oro siempre dan de qué hablar cuando los actores, los músicos y personalidades de Hollywood se visten con sus mejores galas, esforzándose al máximo para no pasar desapercibidos y así brillar en la alfombra roja.
Este 2026 no fue la excepción; ropa excéntrica, llena de colores y formas, fueron comunes en el desfile previo a la premiación, aunque muchos otros, un tanto más sobrios, optaron por colores básicos como el negro, blanco y el beige.
Y aunque todos querían ver pasar a figuras como Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, George Clooney y Julia Roberts, fueron otros personajes quienes se robaron las miradas gracias a sus accesorios, su curiosa personalidad o hasta por revelar sus embarazos ante las cámaras de la prensa internacional.
A continuación, vea algunas de las mejores fotografías de la alfombra roja:
