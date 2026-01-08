Ginnés Rodríguez emociona con reacción a video de Gerardo Zamora en Teletica

Gerardo Zamora murió el 5 de abril del 2023 tras un paro cardíaco fulminante, su esposa Ginnés Rodríguez guarda su recuerdo con gran amor.

Ginnés Rodríguez reaccionó con profunda emoción tras la difusión de un video de archivo del periodista Gerardo Zamora. Sus palabras evidenciaron cómo el recuerdo de su esposo permanece vivo a través de imágenes que lo recuerdan.

Rodríguez comentó el material con un mensaje cargado de significado y afecto. “Sigues tan vivo, porque no muere a quienes recordamos con amor y admiración. Gracias por este video”, escribió en respuesta a la publicación.

El video mostró a Zamora durante su juventud mientras cantó el Padre Nuestro con profunda emoción. El registro fue en la desaparecida sección Los Pachos, espacio que se transmitió en varias ediciones del programa El Chinamo.

Gerardo Zamora falleció el 5 de abril del 2023 tras sufrir un paro cardíaco fulminante, luego de enfrentar una dura lucha contra un tumor. Desde entonces, su figura permaneció presente en la memoria de su familia y de quienes valoraron su trabajo periodístico.