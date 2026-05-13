Gesto de Ítalo Marenco hizo llorar a compañera que sufrió dolorosa pérdida

Ítalo Marenco compartió el detalle que tuvo con una compañera en una difícil situación que atraviesa.

El presentador de Buen Día de Teletica, Ítalo Marenco, tuvo un emotivo gesto con una compañera del canal que recientemente enfrentó una dolorosa pérdida: la muerte de su perrito Giannito.

El animal, un chihuahua de 14 años, no falleció por causas naturales. Según relató su dueña, Sandra Carvajal —vestuarista de Teletica— en su cuenta de Instagram, el perro murió tras ser atacado por la mascota de unos vecinos, que sacó la cabeza por el portón durante un paseo.

Conmovido por la situación, Marenco decidió sorprender a su compañera con un detalle especial para ayudarla a sobrellevar el duelo y mantener vivo el recuerdo de su mascota.

“Si algo me identifica con Sandrita es que le han pasado cosas bastante duras y ella ha salido adelante, pero sí la está pasando mal. Esto está muy reciente y yo creo que uno siempre puede alegrar un corazón”, expresó el presentador en un video que compartió.

El obsequio consistió en un muñeco tipo Funko Pop personalizado, de Sandra junto a Giannito, recreado incluso con un aro en la cabeza que simula un halo de ángel.

Para entregarle la sorpresa, Marenco la llamó con el pretexto de que necesitaba ayuda con un pantalón. Sin embargo, al verla, le confesó la verdad: “Mentira, deme un abrazo, quiero decirle que la quiero mucho y que le tengo un regalito”.

Al recibir el detalle, Sandra no pudo contener las lágrimas y se fundió en un abrazo con su compañero, visiblemente emocionada y agradecida por el gesto.

En el mismo video, Marenco aprovechó para hacer un llamado a la responsabilidad de los dueños de mascotas: “En el fondo, ese perro no tiene la culpa, pero si usted tiene un perro peligroso, por favor, ponga un cedazo, para que no saque la cabeza y muerda a las personas o animales que van pasando”.

El gesto del presentador no solo evidenció la cercanía entre compañeros, sino también la importancia de la empatía en momentos difíciles.