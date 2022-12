Cuartel de la Boca del Monte cierra tras 40 años: le contamos sobre el futuro del lugar

¿Bailó usted un lunes al son de Marfil en el Cuartel de la Boca del Monte, en San José? Si es así, esta noticia le va a sorprender: el histórico lugar cerrará, pues su dueño, Luis Quirós, vendió la propiedad a un grupo de inversionistas.

Quirós contó que la decisión la tomó porque el lugar es muy grande y él, por su edad, quiere un nuevo enfoque de negocio. Por ahora, no detalló qué pasará con el local, lo que aseguró es que viene un futuro muy bonito para el recinto y que, incluso, ayudará a eliminar la “fama de inseguridad” del Barrio La California.

Tipí Royers, vocalista de el grupo Marfil, posa en las afueras de El Cuartel de la Boca del Monte, recinto en el que la agrupación ofreció decenas de conciertos. (Diana Mendez.)

El propietario dice que el grupo de inversionistas le propuso que sea socio del nuevo proyecto. Él aún lo analiza y cuenta que en el lugar se harán modificaciones, eso sí, aclara que la infraestructura no será demolida.

El Cuartel podrá visitarse por última vez el viernes 16 y sábado 17 de diciembre, a partir de ahí, lo que sigue son eventos corporativos. Don Luis aclaró que, de todos modos, era común que ellos cerraran en estas fechas, pues es el tiempo que otorgaban a sus colaboradores para disfrutar de las vacaciones.

“Hace un año tomé la decisión de vender la propiedad. Yo soy bastante grande (él prefiere no precisar su edad), el lugar es muy grande. Es por eso. Si nosotros soportamos la pandemia, no tenía lógica cerrar”, comentó don Luis.

Restaurante Jaulares, el eco de la montaña, anuncia su cierre

En enero será cuando inicie la remodelación del lugar. “Viene un cambio muy bueno que quizá favorezca la zona”.

Sus planes Copiado!

Por ahora don Luis, un aficionado de ofrecer comida completamente costarricense, continuará con el catering service de El Cuartel, por lo que las personas podrán seguir saboreando la icónica sopa negra, el arroz con pollo, los piononos o tortillas con queso. Pero eso no es todo, el empresario está buscando un lugar que se acople a sus necesidades para abrir nuevamente El Cuartel, pero con un concepto más enfocado en gastronomía y con un “barcito”.

“Por ejemplo, que tenga un salón para unas 60 personas. Ya no quiero aquello de tener en un salón a mil personas a la vez”, agregó don Luis, quien por años ha recibido a turistas que llegaban a descubrir la gastronomía tica a su local.

El nombre de El Cuartel está registrado y él es el propietario.

Por décadas, los lunes fueron una fiesta bailable en El Cuartel de la Boca del Monte. Foto: Archivo

40 años de historia Copiado!

Tras 40 años de historia, cerrar El Cuartel significa quedarse con decenas de recuerdos, con las palabras de clientes y amigos conmovidos ante el cambio. Don Luis agradece a todas esas personas que sabe atesoran momentos especiales en el recinto.

“Al final de todo esto se hace un balance: me siento tranquilo y feliz de la nueva etapa. De haber sido un centro donde ha venido gente de todo tipo. Recibimos artistas como Mercedes Sosa, Pablo Mlanés, Soda Stereo, Charlie García, entre otros. En estos años de existencia han pasado muchas cosas”, comentó don Luis, quien dice sentir mucha nostalgia.

Quirós agregó que el grupo de inversionistas quedó encantado con el lugar y que querían renovarlo. “Esto me agrada porque no me gustaría pasar mañana y ver un parqueo de tres pisos. De acuerdo a lo que me presentaron, sé que será algo lindo”.

De momento, en sus últimos días como dueño, don Luis continúa contestando el teléfono fijo del lugar con gran emoción: “Cuartel de la boca del monte”...