Viva

Gabriela Jiménez lanza urgente advertencia tras detectar situación donde utilizan su nombre para estafar

La presentadora de Teletica hizo el llamado en medio de su cobertura mundialista en Orlando

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Por Fiorella Montoya
Presentadores de 7 Estrellas
Un perfil falso se hace pasar por Gabriela Jiménez y tiene muchísimos seguidores. (Rafael Pacheco Granados)







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Gabriela Jiménez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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