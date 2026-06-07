Gabriela Jiménez lanza urgente advertencia tras detectar situación donde utilizan su nombre para estafar

La periodista deportiva Gabriela Jiménez no la ha pasado tan bien durante su cobertura en Orlando, ya que tuvo que hacer una pausa para dar a conocer que alguna persona se está haciendo pasar por ella en una cuenta de TikTok e incluso ha estado solicitando dinero.

“Este perfil en TikTok no es mío”, escribió la comunicadora en sus redes sociales, mostrando una captura de pantalla del usuario gabijimenezhi que contabiliza más de 97.000 seguidores.

En un segundo anuncio, Jiménez relató: “En ese perfil hacen estafas, no crean eso, no soy yo y piden prestado”.

En el texto de la imagen también se muestra que la persona se hace pasar por la periodista y a cambio de dinero ofrece publicidad en sus redes sociales; incluso brinda un número de teléfono para “acordar” los tratos.

Esta no es es la primera ocasión que se dan denuncias sobre personas que utilizan el nombre de alguna figura para realizar estafas en redes sociales. En repetidas ocasiones, varios de los afectados han alertado a su público para que no caigan en estas situaciones.