Gabriela Jiménez abrió su corazón con emotivo homenaje a una de las personas que más ama

Gabriela Jiménez destacó el esfuerzo silencioso de las familias rurales en el marco del Día del Agricultor.

Gabriela Jiménez conmovió a sus seguidores luego de publicar un video dedicado a los agricultores nacionales, especialmente a su padre, en el marco de la celebración del Día del Agricultor.

En el audiovisual, narrado por ella misma, mostró escenas en un cafetal mientras participa junto a su papá en labores relacionadas con la recolección y el cuidado del café. El video destaca el esfuerzo silencioso que existe detrás de cada taza.

“Este es el verdadero protagonista. Detrás de cada taza de café hay manos que madrugan, sin cámaras, sin aplausos”, expresa en la narración.

Durante el video también se observan distintas etapas del trabajo agrícola y el cuidado de las plantas, al tiempo que la creadora de contenido resalta la paciencia y dedicación que requiere la producción cafetalera.

“Muchas horas en solitario cuidando cada planta como si fuera un hijo, esperando con ansias por meses hasta ver el cafetal florecer y sus granos”, comentó.

Además, Jiménez exaltó que una planta de café tarda años en dar su primer fruto y que, con esfuerzo, puede llegar a formar parte de momentos especiales y cotidianos para muchas personas.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje dedicado a los agricultores costarricenses y a miembros de su familia ligados al campo.

“Hoy, Día del Agricultor, doy homenaje a mi papá. Le mando un abrazo a mis dos abuelos que están en el cielo y a todos los agricultores de Costa Rica que madrugan a diario para luchar por cada cosecha”, escribió.

“Dios bendiga siempre el campo y las manos que nos dan tanto cada día”, agregó.