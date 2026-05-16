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Gabriela Jiménez abrió su corazón con emotivo homenaje a una de las personas que más ama

La periodista publicó el video en sus redes sociales, donde escribió un texto que reconoce el esfuerzo de su familia

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Por Fiorella Montoya
Gaby Jiménez destacó el esfuerzo silencioso de las familias rurales en el marco de las celebraciones oficiales del Día del Agricultor costarricense.
Gabriela Jiménez destacó el esfuerzo silencioso de las familias rurales en el marco del Día del Agricultor. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Gabriela Jiménez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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