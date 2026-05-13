Funeral del fundador del Grupo Nakar: estos son los detalles de la despedida de Gilberto Acuña

Gilberto Acuña Cascante fue el fundador y director musical del Grupo Nakar, agrupación que nació formalmente el 23 de junio de 1984.

El músico costarricense Gilberto Acuña, fundador y miembro del reconocido Grupo Nakar, falleció este martes 12 de mayo a los 63 años, tras permanecer internado en el Hospital México desde el sábado.

El artista falleció debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral que sufrió en diciembre.

La vela de Acuña se realizó este miércoles por la mañana en Jardines de Vida, en San Pablo de Heredia, según reportó el programa De boca en boca, de Teletica. Allí llegaron amigos, familiares y colegas de la música para despedirse del artista.

Además, en entrevista con el espacio de Canal 7, Bryan Acuña, hijo del músico, confirmó que el funeral de su padre será este jueves en Pérez Zeledón, de donde era oriundo Acuña.

Previo al sepelio habrá una misa de despedida en la iglesia de barrio Los Ángeles de Pérez Zeledón.

El legado de Gilberto Acuña en la música costarricense

Acuña fue el fundador y alma de Grupo Nakar, una de las agrupaciones de música bailable más emblemáticas de la escena popular costarricense.

La hija del músico Gilberto Acuña confirmó que su padre falleció a las 5:10 p. m. de este martes en el Hospital México. (Archivo)

El proyecto se consolidó formalmente el 23 de junio de 1984, cuando, junto a sus hermanos, decidió dar el salto profesional y presentarse por primera vez bajo el nombre Nakar en el salón El Caporal, en la zona sur del país.

Originario de San Pablo de Platanares, Acuña creció rodeado de música y desde niño participó en presentaciones. Inició tocando maracas y, con el tiempo, dominó instrumentos como la guitarra, el bajo, la batería y el piano; habilidades que marcaron su liderazgo dentro de la agrupación.

Antes de adoptar el nombre definitivo, la banda pasó por otras etapas y denominaciones, entre ellas Voltaje, hasta consolidarse como Grupo Nakar en 1984, identidad con la que logró posicionarse en salones de baile y festejos populares.

Desde sus inicios, el grupo se distinguió por tocar en vivo e innovar en su propuesta sonora, al incorporar tecnología poco habitual para la época, como baterías electrónicas, plantas de poder y consolas de múltiples canales, lo que le permitió desarrollar un sonido más robusto en tarima.

Esta apuesta los llevó a consolidarse en giras y presentaciones dentro y fuera de Costa Rica, incluyendo escenarios como el Monumento a la Revolución y el Zócalo de México, así como presentaciones en Estados Unidos para comunidades latinas.

Con más de cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida, el legado de Gilberto Acuña permanece en la vigencia de Grupo Nakar, que continúa animando salones y fiestas en todo el país, llevando consigo el sello musical que él ayudó a construir.