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Funeral del fundador del Grupo Nakar: estos son los detalles de la despedida de Gilberto Acuña

El músico costarricense falleció este martes 12 de mayo, a los 63 años

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Por Jessica Rojas Ch. y Fátima Jiménez
Gilberto Acuña Cascante, músico y dueño del grupo Nakar.
Gilberto Acuña Cascante fue el fundador y director musical del Grupo Nakar, agrupación que nació formalmente el 23 de junio de 1984. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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