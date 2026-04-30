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¿Fue real el último encontronazo entre Carlos Serrano y sus compañeros en ‘120 minutos’? Esto dice Repretel

El panelista abandonó la cabina tras comentarios de Rodolfo Mora y Harrick McLean que calificó como ‘patéticos’ y ‘faltos de respeto’; esta fue la reacción del canal

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Por Fiorella Montoya
Programa deportivo 120 Minutos Repretel.
Carlos Serrano abandonó la cabina de '120 minutos' tras intercambios con Harrick Mc Lean Allen y Rodolfo Mora Gamboa. (Marvin Caravaca)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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