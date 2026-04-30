¿Fue real el último encontronazo entre Carlos Serrano y sus compañeros en ‘120 minutos’? Esto dice Repretel

Como es usual, el programa 120 Minutos, de Radio Monumental, fue escenario de un acalorado y muy incómodo momento entre sus panelistas, durante la transmisión de este miércoles 29 de abril. Uno de los protagonistas fue el periodista Carlos Serrano, quien decidió abandonar la cabina luego de un fuerte intercambio con sus compañeros.

Todo comenzó debido a una discusión sobre los méritos del Municipal Liberia frente al Deportivo Saprissa en las semifinales del fútbol nacional. El ambiente se caldeó cuando los panelistas comenzaron a debatir sobre los mejores jugadores por puesto.

Serrano defendió la participación del morado Jorkaeff Azofeifa, pero sus colegas, entre ellos Rodolfo Mora y Harrick McLean, cuestionaron su criterio y mencionaron otros nombres como Darril Araya o Diego González para la posición de lateral.

La tensión alcanzó su punto máximo en el minuto 57 con 35 segundos de la transmisión tomada de Spotify. McLean le increpó a Serrano: “Usted está viendo muchas historias, está trabajando fuertemente en las historias”. La frase aludía directamente a la labor profesional de Serrano, quien es el director del espacio Las historias, en Canal 11.

Por su parte, Rodolfo Mora añadió: “Estás estudiando pozas ahora; las pozas aquí en 120 minutos no le van a ayudar para nada, hay que ver el campeonato”.

Ante las risas de sus compañeros, Serrano reaccionó de forma contundente: “Usted se está metiendo con un equipo de trabajo, eso es una falta de respeto... se está metiendo con gente que tiene trayectoria; no se meta con el arroz y los frijoles de la gente. Es patético, apago participación y voy para Repretel a hablar de este tema porque no lo voy a permitir”.

Acto seguido, Serrano abandonó la cabina de transmisión.

Posteriormente, el video que retransmite el programa en Youtube fue editado, omitiendo el incómodo momento.

Recurrentemente, los Panelistas de '120 Minutos' tienen discusiones debido a puntos de vista distintos en cuanto al fútbol. (archivo)

La postura oficial de Repretel

Ante la viralización del momento, La Nación consultó a Repretel sobre la veracidad del conflicto y las posibles repercusiones, ya que es usual que durante el programa existan discusiones acaloradas entre los presentadores, de las cuales muchos cuestionan si son reales o montajes para atraer más seguidores o generar interacción.

“Fue real, al calor del momento. Corresponde a una situación propia de la dinámica en vivo, donde al calor del debate se generó un intercambio entre panelistas”, explicó Annette Mejía, vocera institucional de Repretel.

Sobre la eliminación del extracto de la discusión en su canal de YouTube, la vocera aclaró que se trató de una decisión editorial.

“Se realizó una edición del contenido como parte de criterios internos. Nuestros espacios promueven el intercambio abierto de ideas, pero procuramos transmitir contenidos para todo público, por lo que resguardamos la experiencia de quienes nos ven”, señaló.

Finalmente, Mejía aseguró que la relación entre los integrantes de 120 minutos continúa con normalidad. “Sus voces a veces son distintas, lo cual es propio del formato y no trasciende fuera del programa”, concluyó.