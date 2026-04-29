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Alex Costa revela que su mamá lo abandonó cuando era niño: ‘Fue más doloroso que difícil’

Aunque su mamá le hizo prometer que no se iría de la casa, fue ella quien se marchó: una herida que marcó la historia de vida del comediante

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Por Fátima Jiménez
Tu cara me suena; Temporada 7; Gala 02
Alex Costa recordó uno de los momentos más duros de su adolescencia. (Lilly Arce Robles.)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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