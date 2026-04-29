Alex Costa revela que su mamá lo abandonó cuando era niño: ‘Fue más doloroso que difícil’

Alex Costa recordó uno de los momentos más duros de su adolescencia.

El comediante y bailarín Alex Costa, conocido por su personaje Juanka Galindo en diversos formatos de Teletica, compartió un episodio doloroso de su infancia: el momento en que su madre lo dejó solo cuando apenas era un adolescente.

Según relató Costa en entrevista con el periodista Gustavo López, para TDmax, la situación se dio en medio de la ruptura de su núcleo familiar. El divorcio de sus padres generó un ambiente tenso en el hogar, que incluso provocó que su hermano mayor decidiera marcharse.

En ese contexto, el comediante recordó que su madre le pidió una promesa que marcaría ese momento de su vida: que él, con apenas 13 años, no abandonaría la casa. Aunque le resultó difícil, pues también deseaba irse, terminó aceptando.

Detrás del personaje Juanka Galindo hay una historia familiar que marcó para siempre a Alex Costa. (Captura de video)

Sin embargo, lo que ocurrió después lo tomó completamente por sorpresa. Apenas una semana más tarde, fue su madre quien se fue del hogar, dejándolo solo.

“Mis papás se habían divorciado y mi mamá se fue, se llevó a mis dos hermanos menores. Fue más doloroso que dificil, me hizo prometer que yo no me iba a ir y la que se fue fue ella”, recordó.

Tras su partida, Alex Costa asegura que se quedó prácticamente sin nada: únicamente con una mesa y una cama, enfrentando en soledad una etapa que marcaría su vida.

A pesar de ese duro inicio, la historia del artista refleja cómo logró salir adelante, convirtiendo esas experiencias en parte de la fortaleza que hoy proyecta sobre el escenario.