Exfigura de Teletica desmiente a Édgar Silva sobre recordada anécdota que narró: ‘No existe’

Una exfigura de Teletica desmintió a Édgar Silva sobre una de las historias más recordadas del famoso presentador televisivo.

Durante una entrevista con el comediante Daniel Ugalde, el humorista Alex Costa (Juanka Galindo), quien trabajó en varios formatos y series de Canal 7, habló sobre una anécdota de Silva que se volvió viral, años atrás.

Édgar narró en el antiguo pódcast de Costa Hablando con la boca llena, una curiosa experiencia que tuvo cuando viajó a Viña del mar, Chile. Según el periodista, en aquel momento se encontró con un negocio en el que vendían un postre llamado “picha”.

Silva describió el producto como una pasta de hojaldre con crema encima y frutas. En la anécdota, el conductor relata entre carcajadas que quien lo atendió le explicó que a la dueña del local le dicen Picha y que en honor a eso nombró el platillo.

Édgar Silva y Alex Costa no aguantaron la risa años atrás, cuando el presentador narró la peculiar anécdota. (Captura de video)

Ahora, Alex Costa aseguró que, contrario a lo que muchos creían, en suelo chileno no existe ningún producto que se llame así y que lo que comió Édgar era uno más de los postres comunes que se vendían.

“Ni siquiera existe, no existe la picha. A la que le decían Picha era a la señora dueña. Se llamaba Patricia, Felicia, Minicia, no sé qué... y le decían doña Picha”, comentó Costa.

“Édgar es supergracioso, es muy bueno en eso, contando historias y todo y en muchas cosas más. Al flaco yo lo quiero muchísimo, pero resulta que ese lugar lo cierran y desaparece tanto el postre como el lugar”, concluyó.