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Florinda Meza le aconseja a Ángela Aguilar lo que jamás debe hacer si quiere un matrimonio duradero con Nodal

La actriz mexicana, viuda de Chespirito, le dio unas recomendaciones matrimoniales a la joven cantante

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Por Juan Pablo Sanabria
Con frecuencia, Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, es comparada con Ángela Aguilar. (El Universal de México)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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