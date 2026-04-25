Florinda Meza le aconseja a Ángela Aguilar lo que jamás debe hacer si quiere un matrimonio duradero con Nodal

Hasta hace un tiempo no tenían mayor relación, pero a Florinda Meza y Ángela Aguilar les tocó vivir pared con pared, gracias a una mudanza poco planeada a la vecindad de las controversias.

Sin embargo, hoy Meza no se esconde en el barril, y asegura que no le pesan los señalamientos por haber sido, para algunos, “la tercera en discordia” al iniciar su relación con Roberto Gómez Bolaños.

Al contrario, con total tranquilidad, le dio un par de consejos a Ángela, quien sufre las mismas críticas, para poder tener un matrimonio largo con Christian Nodal.

Florinda compartió 37 años con Bolaños, hasta el fallecimiento del comediante en el 2014, y aunque ella asegura que nunca vivieron una crisis como pareja, consideró que la crisis real entre ellos se debió a los problemas de salud de él.

“Es doloroso ver cómo se va consumiendo tu pareja”, admitió.

¿Qué consejos le dio Florinda Meza a Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar y Christian Nodal iniciaron su relación en 2024, poco después de que el cantante rompiera el vínculo de pareja con Cazzu. (Instagram)

Aunque los problemas que existieron entre Florinda y Roberto fueron sobre todo de salud, Florinda le compartió a Ángela un par de consejos que daba su abuela para mantener a flote un matrimonio.

“Nunca dures más de media hora enojada con tu marido”, dijo, y agregó: “Jamás vayas a la cama enojada con tu marido”.

Florinda aseguró que no se enteró de nada sobre las críticas o señalamientos que recibió en redes; y agregó que seguirá haciendo lo que siempre ha hecho, defender a las mujeres.

“La vida es un poco difícil siendo mujer”, reflexionó.

Ángela Aguilar y Christian Nodal han dado de qué hablar en horas recientes, luego de reaparecer en redes juntos y felices en medio de versiones de crisis y separación.