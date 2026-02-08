Viva

‘Atrévete a vivir Florinda Meza’, el documental que revela secretos de su relación con Chespirito

¿Dónde y cuándo ver el documental de Florinda Meza?

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
El realizador Javier Domz difundió el adelanto de “Atrévete a vivir: Florinda Meza”.
El realizador Javier Domz difundió el adelanto de “Atrévete a vivir: Florinda Meza”. (Javier Domz/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ChespiritoFlorinda MezaAtrevete a vivir: Florinda MezaTrue TV PlusAmazon FireRoku
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.