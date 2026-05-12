‘Fitsexuales’: cómo la obsesión por el cuerpo cambia las relaciones amorosas

El fenómeno de los fitsexuales cambió la dinámica de las relaciones y convirtió el cuerpo en prioridad dentro del mundo fitness. (Imagen con fines ilustrativos).

La relación entre apariencia física, rendimiento y vida sentimental tomó un nuevo rumbo dentro del universo fitness. Las rutinas de ejercicio, las dietas y la exposición constante en redes sociales transformaron la academia en mucho más que un espacio para entrenar.

Entre los llamados fitsexuales, el estilo de vida fitness pasó a influir directamente en las relaciones amorosas, las decisiones personales y la forma de socializar.

La influencer brasileña de fitness Karol Rosalin, de 26 años, aseguró que este comportamiento aparece cada vez con más frecuencia tanto en academias como en plataformas digitales. Según explicó, algunos hombres colocan el shape, el desempeño físico y la validación estética como prioridad absoluta.

De acuerdo con Rosalin, existen personas que prefieren faltar a una cita antes que perder una sesión de entrenamiento. También afirmó que muchas vidas comienzan a girar únicamente alrededor de la dieta, el cuerpo y la aprobación que reciben por su apariencia.

Para la creadora de contenido, el físico se convirtió en un filtro dentro de las relaciones sentimentales. Según indicó, algunas personas solo buscan parejas que compartan exactamente el mismo estilo de vida fitness.

Karol también señaló que el gimnasio dejó de ser un lugar enfocado únicamente en salud y deporte. Ahora funciona como espacio de observación social y acercamiento romántico.

Según relató, algunas personas incluso organizan primeras citas dentro de gimnasios para evaluar disciplina, rutina de entrenamiento, condición física y constancia antes de avanzar hacia otro tipo de conexión.

La influencer considera que esta fuerte valorización de la estética puede volver más superficiales las relaciones personales. Afirmó que algunas personas revisan porcentaje de grasa corporal o definición muscular antes de analizar compatibilidad emocional o afinidad.

Para Rosalin, el gimnasio terminó convertido en una especie de aplicación de citas enfocada en el mundo fitness, donde el cuerpo ocupa un papel central en las decisiones amorosas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.