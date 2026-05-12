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‘Fitsexuales’: cómo la obsesión por el cuerpo cambia las relaciones amorosas

La obsesión por el shape, la disciplina física y la estética comenzó a influir en la forma en que muchas personas eligen pareja

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Por O Globo / Brasil / GDA
El fenómeno de los fitsexuales cambió la dinámica de las relaciones y convirtió el cuerpo en prioridad dentro del mundo fitness.
El fenómeno de los fitsexuales cambió la dinámica de las relaciones y convirtió el cuerpo en prioridad dentro del mundo fitness. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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