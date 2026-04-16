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Fin de semana cultural en Costa Rica: feria gratuita, teatro internacional y concierto homenaje son parte de la cartelera

¡Tome nota! Actividades dentro de la GAM y fuera de ella para el disfrute de toda la familia

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Por Fiorella Montoya
Feria Internacional Catie 2023







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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