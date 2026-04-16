Fin de semana cultural en Costa Rica: feria gratuita, teatro internacional y concierto homenaje son parte de la cartelera

El fin de semana se convierte en una invitación abierta a reconectar con el arte, la imaginación y la memoria. Entre páginas de libros, escenarios teatrales, historias proyectadas en pantalla y canciones que evocan nostalgia, la agenda cultural del 17 al 19 de abril ofrece algo más que entretenimiento: propone experiencias.

Feria Internacional del Catie 2026

El campus del Catie, en Turrialba, se convertirá nuevamente en un punto de encuentro cultural con la Feria Internacional del Catie 2026, que se realizará el 18 y 19 de abril.

Esta actividad, considerada una de las tradiciones más importantes del cantón, reunirá a familias enteras alrededor de una amplia oferta gastronómica y de emprendimiento.

Durante ambos días, el público podrá disfrutar de música en vivo, presentaciones culturales y actividades familiares en un entorno natural que promueve el turismo local y el intercambio multicultural.

La programación artística incluirá espectáculos de danza, presentaciones folclóricas y conciertos con agrupaciones como La Kuarta, Buena Calle, SonD2, NRumba2 y Los Ramírez 506, además de artistas como Ivonne Sánchez y Jecsinior Jara.

Actividades del sábado 18 de abril en la Feria Internacional del Catie. (Página web Catie/Página web Catie)

Actividades del domingo 19 de abril en la Feria Internacional del Catie. (Página web Catie/Página web Catie)

Actividades especiales en Parque Diversiones

El viernes 17 de abril, de 12 p. m. a 2 p. m., se realizará el rally “Pistas del pasado” en el Parque Central de Pueblo Antiguo, una dinámica interactiva en la que los participantes deberán resolver pistas y adivinanzas relacionadas con sitios históricos de Costa Rica.

Por su parte, el domingo 19 de abril, de 12 p. m. a 2 p. m., se desarrollarán dinámicas creativas en la Plaza Tío Conejo, con juegos familiares y actividades en equipo enfocadas en estimular la creatividad y la innovación.

Ambas actividades son sin inscripción previa y con cupo limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación. Cabe destacar que el parque permanecerá cerrado el sábado 18 de abril por un evento privado.

Parque Diversiones lo espera con nueva experiencia y una agenda llena para vacaciones. (Parque Diversiones/Cortesía)

Feria del Libro Infantil y Juvenil 2026

Una de las principales actividades del fin de semana será la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2026, que celebrará su quinta edición bajo el lema Leer es una aventura.

La feria se realizará durante tres días: viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de abril, en un horario de 9 a. m. a 5 p. m., en el Museo de los Niños. La entrada a la zona de la feria será gratuita, lo que permitirá que familias completas accedan a un espacio diseñado para fomentar la lectura y la creatividad.

En esta edición participarán más de 15 expositores, entre editoriales y emprendimientos culturales. La programación incluirá cuentacuentos, narraciones de leyendas, talleres de pintura, ilustración, escritura y creación de separadores de libros. Además, disfrute de presentaciones literarias, obras de teatro infantil, conversatorios y actividades científicas basadas en libros.

19/07/25 Heredia,Centro de Convenciones de Costa Rica, Feria Internacional del Libro (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Festival Iberoamérica Teatral Costa Rica

El teatro toma protagonismo con el Festival Iberoamérica Teatral Costa Rica, que concluirá el domingo 19 de abril.

Las funciones se realizan en distintos horarios según la obra y el recinto seleccionado. Los escenarios del festival son: el Teatro Nacional, el Teatro Popular Melico Salazar, el Teatro de la Aduana Alberto Cañas, el Teatro 1887, el Teatro de la Danza y el Teatro La Villa en Desamparados.

El festival reúne compañías de países como Colombia, Argentina, Chile, México, España y Costa Rica, consolidándose como una plataforma de intercambio artístico y cultural. Las entradas tienen un costo de ¢8.000 general y ¢4.000 para estudiantes, adultos mayores y beneficiarios de programas sociales, mientras que en el Teatro La Villa varias funciones son gratuitas, aunque requieren reserva previa.

Festival Iberoamérica Teatral Costa Rica (Cortesía MCJ/La Nación)

Concierto Más allá del alba

La música nacional tendrá un momento destacado con el concierto Más allá del alba, que se realizará el viernes 17 de abril a las 8 p. m. en el Jazz Café Escazú. El espectáculo reunirá a Marta Fonseca, Miriam Jarquín y Pedro Capmany junto a Aire Ensamble, en una propuesta que rinde homenaje al legado de José Capmany.

El repertorio incluirá reinterpretaciones de canciones emblemáticas del artista, así como piezas de los músicos invitados y otros clásicos costarricenses, con arreglos especiales y la participación de 11 músicos en escena. Las entradas tienen un valor de ¢15.000 el día del evento.

Más allá del alba reúne a Marta Fonseca, Miriam Jarquín y Pedro Capmany junto a Aire Ensamble. (Página web Catie/Página web Catie)

— Expo San Carlos 2026: Se realizará hasta el 27 de abril en el campo ferial de la Cámara de Ganaderos de San Carlos, con actividades feriales, gastronomía y espectáculos. El concierto del artista colombiano Kapo será el 18 de abril, a las 6 p. m. Evento para mayores de 15 años.

— Feria del chile y la tortilla: 18 y 19 de abril en el campo ferial de Cervantes, Cartago, con actividades durante todo el día como presentaciones culturales, retos gastronómicos, música en vivo, fútbol, zumba y exhibición de autos. Entrada: abierta a todo público.

— Fiestas de Verano San Rafael de Heredia: Se desarrollan hasta el 19 de abril en el centro de San Rafael de Heredia, con música en vivo, juegos mecánicos, comidas típicas y actividades familiares durante todo el día. Entrada: abierta a todo público.

— Lo mejor de Karol G – Musart Live Show: Disfrútelo el jueves 23 de abril a las 8 p. m., en Jazz Café Escazú, con un espectáculo musical interpretado por Niah y una banda femenina. Entradas disponibles en línea. Evento apto para todo público con menores acompañados.

— Copa Barvak 2026 (deporte ecuestre): Se efectuará en Hacienda Barvak, ubicada en Barva de Heredia, con competencias abiertas al público. Salto: 18 y 19 de abril. Actividades complementarias incluyen paseos a caballo y tours en tractor.

— Feria De nuestras manos: Se realizará el 18 y 19 de abril, de 10 a. m. a 7 p. m., en Lincoln Plaza, Moravia, con productos artesanales y emprendimientos nacionales. Entrada gratuita.

— Show de comedia Traumas con Nacho Redondo: Se presentará el viernes 17 de abril con funciones a las 6 p. m. y 9 p. m., en el Teatro Eugene O’Neill, San José. Recomendado para mayores de 16 años.

— Obra de teatro Desokupadas: Viernes 17 de abril, a las 8 p. m., en el Teatro de Marcia y María, en San José.

— Meditación por la paz con la Tierra: Se realizará el 19 de abril a las 10 a. m. en el parque de barrio Dent, con actividades de meditación, arte y música. Entrada gratuita.