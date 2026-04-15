El Museo de los Niños se convierte en el paraíso de los lectores: tres días de teatro, talleres y actividades gratuitas

El Museo de los Niños será la sede de la quinta edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil.

Tres días, más de 12 expositores, talleres, teatro y entrada gratuita: la Feria del Libro Infantil y Juvenil llega por quinta vez al Museo de los Niños.

El próximo 17, 18 y 19 de abril, el Museo de los Niños —ese edificio que alguna vez fue la Penitenciaría Central de San José y hoy recibe a más de 320.000 visitantes al año— abrirá sus puertas para celebrar una de sus apuestas culturales más queridas: la quinta edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2026. El lema lo dice todo: “Leer es una aventura”.

De 9 a. m. a 5 p. m., durante los tres días, familias, niños y jóvenes podrán recorrer una feria con entrada gratuita, donde la imaginación manda y los libros son los protagonistas.

La entrada a la zona de la feria es gratuita, con el objetivo de que muchos niños, jóvenes y adultos disfruten de espacios culturales, educativos y con una amplia agenda de actividades. Si después de visitar la feria desean ingresar a las salas interactivas del Museo de los Niños, deben cancelar la debida entrada, la cual tiene un valor de ¢2.500 niños y ¢3.000 adultos.

Con más de 12 editoriales y expositores, la programación abarca desde cuentacuentos y narraciones de leyendas hasta talleres de pintura, ilustración, escritura creativa y separadores de libros.

También habrá obras de teatro infantil, experimentos científicos basados en libros, conversatorios sobre literatura infantil con especialistas, ilustraciones en vivo, rifas y concursos.

El Museo de los Niños abrirá sus puertas a la imaginación durante la quinta edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, con cuentacuentos, talleres, teatro infantil y más de una decena de expositores y editoriales. (Tomada de redes sociales)

La programación:

Viernes 17 de abril

-Taller de pintura para niños: 9:30 a. m. Salón Kalote

-Taller piedras con magia: 9:30 a. m. Sala Steam

-Inauguración de la feria: 10 a. m. Tarima principal

-Entrega biblioteca y cuentacuentos: 10:30 a. m. Tarima principal

-Cuentarte cuentos con proyectos de arte: 11 a. m. Salón Crea+

-Taller Alibaba y los 40 erizos matones: 11:15 a. m. Salón Kalote

-Taller de escritura creativa: 11:20 a. m. Sala Scriptum

-Taller Dibujar un retrato: 11:30 a. m. Sala Steam

-Cuentacuentos: 11:30 a. m. Tarima principal

-Lectura Abuelito Pa e ilustración: 12 p. m. Salón Crea+

-¡UYUYUY! Prisa y Ramón, cuento narrado en teatro de papel: 12 p. m. Tarima principal

-Taller Separador de libros: 12:30 p. m. Salón Kalote

-Conversatorio de literatura infantil: 1 p. m. Tarima principal

-Taller Experimentos científicos: 2 p. m. Sala Steam

-Conversatorio Conversemos sobre cuentos infantiles, clásicos y los niños de hoy: 3 p. m. Salón Crea+

-Taller Palabras creativas: 3 p. m. Sala Steam

-Obra de teatro infantil: 3:30 p. m. Tarima principal

-Taller Creatividad sin barrotes: 3:30 p. m. Museo Penitenciario

-Los cuentos de mi tía Panchita: 4 p. m. Sala Bodoquito

Sábado 18 de abril

-Taller de pintura para niños: 9:30 a. m. Salón Kalote

-Taller autorretrato, Así soy yo: 9:30 a. m. Salón Kalote

-Cuentacuentos: 9:30 a. m. Tarima principal

-Presentación del libro En busca de Zárate del autor Pablo Delgado: 10 a. m. Tarima principal

-Actividad con el ilustrador Héctor Gamboa: 11 a. m. Salón Crea+

-Taller de escritura creativa: 11:20 a. m. Salón Kalote

-Cuentacuentos: 11:30 a. m. Tarima principal

-Lectura Abuelito Pa e ilustración: 12 p. m. Salón Crea+

-¡UYUYUY! Prisa y Ramón, cuento narrado en teatro de papel: 12 p. m. Tarima principal

-Taller separador de libros: 12:30 p. m. Salón Kalote

-Taller Dibujar un retrato: 12:30 p. m. Salón Kalote

-Lectura del cuento infantil Una familia valiente: 1 p. m. Salón Crea+

-Taller de experimentos científicos: 2 p. m. Salón Kalote

-Cuentacuentos de leyendas por parte del leyendero: 2:30 p. m. Tarima principal

-Conversatorio sobre cuentos infantiles: 3 p. m. Salón Crea+

-Taller Palabras creativas: 3 p. m. Salón Kalote

-Obra de teatro infantil: 3:30 p. m. Tarima principal

-Taller Creatividad sin barrotes: 3:30 p. m. Museo Penitenciario

-Los cuentos de mi tía Panchita: 4 p. m. Tarima principal

Domingo 19 de abril

-Taller de pintura para niños: 9:30 a. m. Salón Kalote

-Taller Mi primer cuadrito: 9:30 a. m. Salón Kalote

-Cuentacuentos: 9:30 a. m. Tarima principal

- Cuentarte cuentos con proyectos de arte: 11 a. m. Salón Crea+

-Taller de escritura creativa: 11:20 a. m. Salón Kalote

-Cuentacuentos: 11:30 a. m. Tarima principal

-Lectura Abuelito Pa + ilustración: 12 p. m. Salón Crea+

-¡UYUYUY! Prisa y Ramó, cuento narrado en teatro de papel: 12 p. m. Tarima principal

-Taller Separador de libros: 12:30 p. m. Salón Kalote

-Taller Dibujar un retrato: 12:30 p. m. Salón Kalote

-Lectura del cuento infantil: Una familia valiente: 1 p. m. Salón Crea+

-Taller Experimentos científicos: 2 p. m. Salón Kalote

-Cuentacuentos de leyendas por parte del leyendero: 2:30 p. m. Tarima principal

-Conversatorio sobre cuentos infantiles: 3 p. m. Salón Crea+

-Taller Palabras creativas: 3 p. m. Salón Kalote

-Obra de teatro infantil: 3:30 p. m. Tarima principal

-Taller Creatividad sin barrotes: 3:30 p. m. Museo Penitenciario

-Los cuentos de mi tía Panchita: 4 p. m. Tarima principal

Para más información sobre la feria, puede visitar museocr.org, el Facebook Museo de los Niños CR o escribir al WhatsApp 7003-7070. Algunas actividades tienen cupo limitado, por lo que se recomienda consultar con anticipación sobre la que sea de su interés.