Viva

El Museo de los Niños se convierte en el paraíso de los lectores: tres días de teatro, talleres y actividades gratuitas

Además, la feria ofrece experimentos científicos basados en libros, conversatorios sobre literatura infantil con especialistas, ilustraciones en vivo, rifas y concursos

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Museo de los Niños
El Museo de los Niños será la sede de la quinta edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Museo de los NiñosFeria del Libro Infantil y Juvenil 2026Feria del Libro Infantil y Juvenil
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.