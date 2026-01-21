Figura de Teletica hizo una canción y un baile para pedir ir a votar: vea el ingenioso video

Una figura de Teletica utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje lleno de democracia y respeto.

El maquillista de Teletica, Adán Chinchilla, sorprendió a sus seguidores con una creativa canción y baile para invitar a la ciudadanía a ejercer su voto en las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán el 1.º de febrero.

Lo que más llamó la atención fue que el artista logró reunir banderas de al menos ocho partidos políticos distintos para su video, un gesto que destacó por su neutralidad y espíritu democrático.

“Llego la hora de ir a votar, por Costa Rica, por Costa Rica”, canta el artista al inicio del video, mientras baila hacia adelante y hacia atrás sosteniendo las banderas de los principales partidos del país.

Luego, Chinchilla compartió un mensaje cargado de civismo y amor por su patria: “Quiero invitarlos desde mi corazoncito, a que vayamos a votar, este domingo 1.º de febrero, por Costa Rica, no por un partido mis amores, por Costa Rica”.

Y continuó: “Estamos viviendo en un país lleno de libertad y de privilegios. Mis amorcitos bellos, por favor vayamos a votar y que Dios nos ilumine por quién vamos a votar esta vez. Los quiero un montón. Tu tienes derecho a votar por quien quieras, no importa el color, lo importante es ese derecho, ese privilegio que tenemos todos en este hermoso país Costa Rica”.

Adán Chinchilla se llenó de banderas de distintos partidos para su democrático mensaje. (Captura de video )

El video concluye con un entusiasta grito de orgullo nacional: “¡Viva Costa Rica! Güip güip güipipía”, acompañado de su característico carisma.

El maquillista contó que consiguió las banderas tras asistir al debate organizado por Opa!, donde pidió a representantes de cada agrupación que le obsequiaran una, pues deseaba crear contenido especial sobre las elecciones para sus redes sociales.

En los comentarios, sus seguidores elogiaron la iniciativa por su respeto y tono inclusivo. Entre los mensajes se leyeron frases como: “Al fin un mensaje con respeto, tan tico de verdad. Súper bonito”, “Excelente mensaje”, “Muy bueno”, “Excelente Adán, así es” y hasta con humor: “¿Él inventó la democracia?”.

Con su video, Chinchilla logró unir a sus seguidores bajo un mismo sentimiento: el amor por Costa Rica y el valor de la participación ciudadana.