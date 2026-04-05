Figura de ‘Buen día’ impresiona con su transformación física a lo largo de 20 años

El reconocido presentador de Buen día, Ítalo Marenco, sorprendió en redes sociales al mostrar su notable cambio físico con el pasar de los años. Él publicó dos fotografías con 20 años de diferencia y en situaciones muy diferentes de su vida.

En la primera imagen aparece en las filas del Deportivo Saprissa, desfilando en el estadio de Tibás con la camisa morada, un jeans de mezclilla y su cabello largo y lacio.

En contraste, en la segunda foto se presenta a sus 40 años, con el cabello corto y su físico en buen estado.

En la composición de las imágenes escribió “cómo pasan los años”, acompañado de la reconocida canción de José José 40 y 20.

Marenco continúa cercano al fútbol, ya que juega con la selección de creadores de contenido y hace poco se unió al equipo de Telenoticias FC, club de Canal 7 que realiza partidos constantemente.

Sin embargo, su carrera se enfoca en ser presentador de televisión; estuvo muchos años en Giros de Repretel y ahora se desempeña en Buen día de Teletica y otros formatos.