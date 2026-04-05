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Figura de ‘Buen día’ impresiona con su transformación física a lo largo de 20 años

El presentador compartió las imágenes comparativas en sus redes sociales

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Por Fiorella Montoya

El reconocido presentador de Buen día, Ítalo Marenco, sorprendió en redes sociales al mostrar su notable cambio físico con el pasar de los años. Él publicó dos fotografías con 20 años de diferencia y en situaciones muy diferentes de su vida.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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