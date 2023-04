Yalitza Aparicio y el incidente de cómo echaron a su familia de un restaurante

Yalitza Aparicio, la actriz mexicana que se popularizó tras su participación en la película Roma (2018), provocó división de opiniones en redes sociales luego de que denunciara que su familia había sido discriminada por los empleados de un restaurante de Oaxaca.

Mediante un clip en TikTok, la nominada al Óscar explicó su situación al borde de las lágrimas. Ella aseguró sentirse triste porque “a pesar de la época en la que nos encontramos, aún seguimos sufriendo abusos de autoridad”, expresó.

Yalitza Aparicio fue seleccionada por el cineasta Alfonso Cuarón para protagonizar su película 'Roma'. Foto: Archivo.

De acuerdo con su versión, el pasado 26 de abril, Aparicio recibió la llamada de su hermana, quien había acudido a un restaurante con otros miembros de la familia.

“Yo pensé que me contaría lo bien que les había ido en la comida, en ese restaurante que tanto nos gusta, pero con la voz entrecortada (mi hermana) comenzó a decirme una situación desagradable por la que había pasado en compañía de mis papás”, dijo Aparicio en TikTok.

@yalitza.aparicio.mtz Mi familia me permito hablar sobre lo que les habia pasado, me gustaria contar lo que muchos pasan día con día, pero tambien por respeto no lo hago, solo cuando lo autorizan. ♬ sonido original - Yalitza Aparicio Martínez

Al parecer, hubo una confrontación con los meseros, ya que su familia ingresó al establecimiento con bebidas ajenas al restaurante. Aparicio contó que ella se sintió apenada de no haberles advertido que tal acción no es permitida.

“Sí me molesté y no tanto con quienes los trataron así, sino me molesté conmigo por no prevenirlos de que no pueden ingresar con bebidas y otras cosas que yo ya sabía de este lugar por las veces que he ido”, agregó.

Aparicio en un fotograma del filme que la popularizó y que aún se encuentra disponible en Netflix. Foto: Instagram (Image by Alfonso Cuarón/AP)

La actriz detalló que las bebidas con las que habían entrado sus familiares eran aguas de sabor, esto, debido a que no consumen refrescos, sin embargo, por educación pidieron una cerveza y una soda e incluso preguntaron a uno de los empleados si podían salir a comprar sus bebidas y regresar a las instalaciones.

“Pero cuando ya estaban con sus dos aguas de sabor, alguien más les dijo que eso no estaba permitido”, contó Aparicio.

Yalitza asegura que en ninguna de las entradas del restaurante tienen un letrero en el que se especifique que los comensales solo pueden beber productos del lugar.

En el 2020, Yalitza Aparicio fue tomada en cuenta para una campaña publicitaria de Dior. Foto: Instagram

Tras esto su familia fue echada del restaurante, aunque ya habían pagado la comida.

“Esta situación la cuento hoy para que no se repita mañana, ya que no somos los únicos que hemos pasado por esto”, expresó.

Finalmente, la actriz manifestó su deseo de que los restaurantes establezcan letreros donde especifiquen su política con respecto al ingreso de alimentos ajenos al lugar.

Reacciones divididas Copiado!

Después del relato, algunos internautas comentaron que no entendían la molestia de Yalitza.

“En ningún lugar dejan entrar con bebidas, por eso yo escojo el lugar donde voy”, se lee en uno de los comentarios. También, otros mensajes decían: “normalmente eso es una regla no escrita y más cuando se trata de lugares para comer”, “yo fui mesera por muchos años y la verdad no está permitido entrar con bebidas o comida de otros lugares”, entre otros comentarios de desapruebo por el video publicado por la actriz.

Por supuesto, también hubo otros internautas que se suscribieron a sus comentarios. En la caja de reacciones se leen mensajes como :“qué bueno que no te quedaste callada. Te mando un abrazo”, “esto tiene que acabar, tú eres siempre eres genuina, y me alegra que ahora uses tu poder para defender a tu familia”, “alza la voz con fuerza”, “qué impotencia”, entre otros comentarios.