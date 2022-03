Will Smith en ‘after party’ del Óscar: ‘Esto es lo que pasa cuando invitas a alguien de Filadelfia’

Will Smith y su familia celebraron por todo lo alto en la fiesta de Vanity Fair, la cual se ofrece tradicionalmente a los invitados de los Óscar después de la gala de premiación. Smith llegó al evento con su premio a mejor actor en una mano y, en la otra, sujetaba con amor a su esposa Jada Pinkett-Smith, en una nueva muestra del soporte que la pareja tiene entre sí.

Muchos pensaron, quizá, que Will no asistiría al after party luego de protagonizar uno de los momentos más incómodos de la historia de las ceremonias de los Óscar, al abofetear al comediante Chris Rock en el escenario de la gala. Rock hizo una broma desafortunada sobre la calvicie de Jada y Will, simplemente, no aguantó lo que él consideró como una falta de respeto.

De inmediato, Smith se levantó y le pegó a Rock en la cara frente a millones de personas del mundo, que estaban viendo la transmisión por la televisión.

La familia Smith en pleno disfrutó en la fiesta después de los Óscar 2022. Will y Jada posaron junto a sus hijos Trey, Jaden y Willow muy felices durante su paso por la alfombra azul del evento. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Sin embargo, el Will Smith que minutos después del golpe volvió a subir a la tarima del teatro Dolby, se mostró más sentimental y agradecido por recibir su primer premio Óscar. El que llegó después a la fiesta de Vanity Fair fue uno muy alegre y hasta bromista.

Al llegar al exclusivo encuentro, la familia Smith en pleno: Will, Jada y sus hijos Trey, Jaden y Willow, se mostraron muy felices tanto por el premio como por festejar con sus colegas y amigos.

“Rodeado por su esposa y sus hijos, así como por un círculo protector de amigos, el actor recorrió la alfombra azul zafiro de la fiesta, situada en el exterior del Wallis Annenberg Center de Beverly Hills, y se dirigió a la pista de baile”, relató Vanity Fair en una crónica.

“Smith y su séquito ocuparon el centro del escenario para celebrar. El DJ cambió la pista por el himno veraniego de Smith de 1997, Gettin Jiggy Wit It, y se formó un círculo alrededor del actor para verle bailar, con su nuevo Óscar en la mano, al ritmo de la canción”, agregó la revista.

Will Smith en La fiesta de Los Oscar de Vanity Fair, celebrando su triunfo como mejor actor dejando atrás el altercado con Chris Rock. pic.twitter.com/JvtDXe8SrI — Raúl Brindis (@raulbrindis) March 28, 2022

Personas allegadas a Smith le mostraron su cariño y apoyo, como lo hizo la actriz Lupita Nyong’o, quien lo abrazó fuertemente. Uno que se mantuvo dando soporte a Smith fue su hijo Jaden, quien en un comentario en Twitter escribió: “Y así es como lo hacemos”, en referencia a como su padre defendió a su mamá.

Según Daily Mail, citando una publicación de Instagram, Smith hasta tuvo chance de bromear sobre lo que sucedió en los Óscar al decir: “Esto es lo que pasa cuando invitas a alguien de Filadelfia”, haciendo alusión a su ciudad natal.