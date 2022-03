Chris Rock no demandará a Will Smith por la cachetada que le dio en los Óscar 2022

Minutos antes de que Will Smith subiera al escenario de los premios Óscar para recibir su galardón como mejor actor por King Richard, el actor protagonizó uno de los momentos más incómodos en toda la historia de las galas de la Academia. Enfurecido se levantó de su asiento y le propinó una cachetada en el rostro al comediante Chris Rock.

¿Por qué? El actor actuó así para defender el honor de su esposa Jada Pinkett-Smith, quien había sido objeto de un chiste desafortunado de Rock durante su presentación en el escenario. La imagen de Smith pegándole a Rock un golpe en seco quedará grabada en la historia de los Óscar.

Will Smith le pegó una fuerte cachetada al comediante Chris Rock durante la gala de los Óscar 2022. (ROBYN BECK/AFP)

[ ¿Por qué Will Smith abofeteó a Chris Rock en los Óscar 2022? ]

Sin embargo, parece que Rock no tomará cartas en el asunto y pese a haber sido el blanco de un ataque directo, no presentará ninguna demanda en contra de Will. Así lo confirmó el departamento de policía de Los Ángeles a varios medios internacionales como Variety, Los Angeles Times y NBC.

“Las entidades de investigación de LAPD (policía de Los Ángeles) están al tanto de un incidente entre dos personas durante el programa de los premios de la Academia. El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación”, explicaron las autoridades en un comunicado.

Antecedentes

Chris Rock subió al escenario del teatro Dolby en Los Ángeles para presentar al ganador del premio a mejor documental. Con su acostumbrado sentido del humor tomó unos segundos para hacer unas bromas, pero una de ellas fue más allá.

Will Smith y Jada Pinkett-Smith desfilaron por la alfombra roja previa a los Óscar 2022. La actriz padece de alopecia. (VALERIE MACON/AFP)

[ Will Smith, el protagonista de los Óscar 2022 en los que hubo golpes y estatuillas ]

Rock dijo que Jada se veía como la protagonista de la cinta G.I. Jane (que fue interpretada por Demi Moore quien lucía para el papel su cabeza rapada) haciendo alusión a que Jada luce su cabeza sin cabello. Sin embargo, Pinkett-Smith ha comentado que esta situación es debido a que padece de alopecia (una perdida anormal del cabello).

Ante el comentario, Smith perdió los estribos, se levantó de su asiento que estaba ubicado al frente del escenario y se fue directamente hasta Rock para propinarle una bofetada.

Rock solo acató a decir que había dolido mucho y que esta ceremonia iba a ser muy recordada. Cuando Smith volvió a sentarse en su lugar le espetó a gritos a Rock que sacara el nombre de su esposa “de su maldita boca”.

En el 2015, cuando fungió como anfitrión de la gala, el comediante ya había hecho un comentario sobre Jada Pinkett-Smith. En esa ocasión había hecho un chiste sobre la artista.

Ese año, la actriz fue parte de un movimiento que se manifestó por la poca presencia de artistas negros nominados a los premios, así que Rock afirmó que Jada era parte de un boicot a la ceremonia y dijo: “Jada Pinkett-Smith boicoteando los Óscar, es como yo boicoteando las panties de Rihanna. Yo no estaba invitado”.